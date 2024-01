CJ Gardner-Johnson des Lions a besoin de “plus d’études cinématographiques”

La guerre des mots est lancée, même si elle a été déclenchée involontairement.

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Baker Mayfield, a répondu à une fouille de sécurité des Lions de Détroit, CJ Gardner-Johnson, qui lui a été adressée la semaine dernière avant que le match revanche des séries éliminatoires Lions-Bucs ne soit fixé.

Gardner-Johnson parlait du duo de réception des Rams de Los Angeles composé de Puka Nacua et Cooper Kupp avant le match d’ouverture des séries éliminatoires de la semaine dernière lorsqu’il a comparé l’unité au corps de réception des Buccaneers de Tampa Bay composé de Mike Evans, Chris Godwin et Russell Gage.

“Ce groupe est probablement l’un des meilleurs groupes que nous avons affrontés toute l’année, à part celui de Tampa”, a déclaré Gardner-Johnson à un petit groupe de journalistes la semaine dernière. “Si vous donnez à ce groupe de Tampa un bon quart-arrière, c’est un excellent groupe. Evans, Godwin, Gage, c’est un super groupe. J’ai joué contre eux pour de vrai.”

Gardner-Johnson a raté la victoire 20-6 des Lions contre Tampa lors de la semaine 6, mais a passé ses trois premières saisons avec les Saints de la Nouvelle-Orléans, où il a affronté Evans, Godwin et Gage (alors avec les Falcons d’Atlanta) deux fois par an dans la NFC. Sud.

CRITIQUE CINÉMATOGRAPHIQUE:Les Lions de Détroit ont battu les Bucs lors de la semaine 6, mais le match revanche de dimanche ne sera pas du gâteau

Evans a connu sa 10e saison consécutive de réception de 1 000 verges cette année et a mené la NFL avec 13 touchés, et Godwin a dépassé les 1 000 verges pour la troisième saison consécutive et la quatrième fois de sa carrière, mais Gage n’a pas joué cette saison en raison d’une blessure.

Interrogé sur les commentaires de Gardner-Johnson lors de sa conférence de presse hebdomadaire mercredi, Mayfield, qui a mené les Bucs à une victoire surprise contre les Eagles de Philadelphie au premier tour pour organiser la confrontation de dimanche au Ford Field, a déclaré que la sécurité des Lions devait “faire un peu plus”. étude cinématographique.”

“Je ne pense pas qu’il ait vraiment regardé des films parce qu’il a mentionné Russell Gage”, Mayfield a déclaré aux journalistes. “Nous aimons Russell, mais Russell n’a pas joué un seul match de toute l’année pour nous. Il doit s’éloigner des trucs de pré-saison dont parlaient les médias. Mais il n’a pas joué notre premier match, donc je suis excité de le voir. ” Je pense que c’est un très bon joueur, il l’est depuis un certain temps et il a eu un impact dans chaque équipe dans laquelle il a joué. C’est donc un bon joueur, mais oui, je dois juste faire un peu plus d’études cinématographiques. “

Gardner-Johnson compte 11 plaqués et une interception en deux matchs depuis son retour d’une déchirure d’un muscle pectoral qui l’a tenu à l’écart pendant la majeure partie de la saison. Il a joué dans le cadre d’une rotation de trois sécurités à son retour, partageant son temps avec Ifetu Melifonwu et Kerby Joseph.

Mayfield figurait sur la liste des participants à part entière dans le rapport sur les blessures estimées de Tampa mercredi après s’être entraîné avec parcimonie la semaine dernière en raison de blessures à la cheville et aux côtes. Mayfield a inscrit un sommet en carrière de 4 044 verges et 28 touchés cette saison, son premier à Tampa, mais il a réussi 19 passes sur 37 avec une interception et trois touchés manqués lors de son premier match contre les Lions en octobre.

“La façon dont il joue en ce moment, il est un problème et il se débarrasse du ballon rapidement”, a déclaré l’entraîneur des Lions Dan Campbell. “Il est précis avec cela et si vous ne lui poussez pas la poche, il peut effectuer ces lancers et il a des receveurs qui peuvent jouer sur le ballon, dans les airs et courir après attrapé. Alors, écoutez, je’ J’ai toujours été un fan de Baker de loin.”

Contactez Dave Birkett à [email protected]. Suivez-le sur Twitter @davebirkett.