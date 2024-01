CJ ENM célèbre les meilleurs talents coréens avec ses Visionary Awards 2024 – The Hollywood Reporter

Cette histoire a été créée en partenariat payant avec CJ ENM.

Chaque année, CJ ENM honore et célèbre les « visionnaires » qui proposent une nouvelle vision de l’industrie du divertissement par leur originalité et leur impact. Depuis 2020, la puissance mondiale de la propriété intellectuelle a utilisé les données et les connaissances d’experts pour nommer des créatifs excellant dans leurs domaines – et le 7 janvier, sept autres talents incroyables ont rejoint les rangs : KANG FULL, Kim Yong-hoon, Monika, Ryu Seung-Ryong, Song Hye-kyo, UHM JUNG HWA et Stray Kids.

Depuis leur création, les prix ont mis en lumière un large éventail de créateurs et d’artistes dans tous les genres et domaines, englobant tout, du cinéma à la danse en passant par les webtoons. L’objectif principal de ces prix est de fournir un soutien continu aux personnalités qui montrent avec audace leur originalité. Les Visionnaires 2024 offrent un indicateur solide de l’avenir du divertissement coréen. Parmi les anciens lauréats Visionary figurent les groupes de musique BTS et BLACKPINK, qui ont mené l’essor mondial de la K-pop ; le réalisateur Hwang Dong-hyuk, qui travaille sur la deuxième saison de la série à succès mondial Jeu de calmar; et le réalisateur Bong Joon-ho, le premier créateur coréen à remporter l’Oscar du meilleur film avec Parasite.

De nombreux lauréats ont réalisé des réalisations remarquables en 2023 : Directeur Kim Yong-hoon libéré Fille au masque sur Netflix, présentant son approche créative unique en choisissant trois actrices pour représenter différentes facettes d’un même personnage.

Artiste Webtoon devenu scénariste KANG PLEIN a fait ses débuts au scénario avec Moving, une série webtoon qui proposait un nouveau genre de « K-Superhero », adapté en tant qu’original Disney+ l’année dernière. Acteur acclamé Ryu Seung-ryongqui a joué dans des films coréens à succès comme Travail extrême et Miracle dans la cellule numéro 7a même collaboré avec Kang sur le travail, jouant un rôle clé dans En mouvement pour montrer ses capacités très variées.

Lors de la cérémonie, Ryu a déclaré : « Je voudrais exprimer mes remerciements au conteur KANG FULL, qui m’a donné l’opportunité de montrer diverses facettes de moi-même. Si j’avais des super pouvoirs, j’aimerais lire et ouvrir le cœur des gens, comme l’a fait le personnage Hwang Ji-hee dans la série.

Acteur Chanson hye kyo a également connu une année exceptionnelle en tant que protagoniste du film de Netflix La gloire, qui a été classée parmi les trois séries les plus regardées dans le rapport d’engagement semestriel mondial 2023 de Netflix. Et UHM JUNG HWAactrice et chanteuse qui a fait ses débuts en 1993, a été largement acclamée cette année pour ses rôles dans Docteur Cha et Reines de la danse sur la route – tout en donnant son premier concert en 24 ans.

Pour Uhm, recevoir ce prix revêtait une valeur particulièrement particulière. « En arrivant ici, j’ai repensé à mes souvenirs passés. Je me souviens avoir entendu des commentaires décourageants lorsque je travaillais sur de la nouvelle musique, car elle avait dépassé mon « apogée ». Ce prix prouve que j’avais raison de continuer à faire ce qui me procure joie et passion. Cela m’a donné la réponse à la question : « Que dois-je faire ensuite ? »

Côté musique, un groupe de K-pop composé de huit musiciens Enfants errants ont été nommés Visionnaires après avoir dominé le palmarès Billboard 200 avec leurs quatre albums sortis au cours des deux dernières années. Le groupe autoproduit a également marqué sa première entrée au Billboard Hot 100 avec « LALALALA », plaçant ainsi la barre plus haut pour les jalons réalisables dans la K-pop.

Et le dernier, mais non le moindre, est le danseur Moniquequi est revenu en tant que juge pour la deuxième saison de Combattante de rue après avoir joué dans la série en tant que concurrent dans la première saison. Leader de la scène de la danse coréenne, Monika repousse constamment les limites de la K-dance, ce qui lui a valu la place de première chorégraphe honorée en tant que visionnaire.

Au cours de la cérémonie, le réalisateur de renommée mondiale et ancien lauréat du Visionnaire Park Chan-wook a envoyé un message vidéo surprise félicitant tous les lauréats des Visionary Awards 2024, ajoutant : « Je tiens particulièrement à féliciter la danseuse Monika, avec qui j’ai travaillé sur mon court métrage. La vie est tout sauf un rêve. Je n’ai jamais été témoin d’une créativité, d’une diligence et d’une énergie aussi explosives.

La cérémonie de remise des prix a présenté des créations qui fusionnent le passé et le futur avec des motifs visuels de la salle Dondeokjeon du palais Deoksu, un bâtiment historique qui a servi de centre d’échange culturel pendant l’Empire coréen. Les Visionary Awards 2024 de CJ ENM incarnent une ambition similaire : promouvoir l’originalité et présenter au public mondial la prochaine grande nouveauté du divertissement coréen.