Les premières chances de CJ Beathard d’être un quart partant dans la NFL ne se sont pas déroulées sans heurts.

Jeté en tant que recrue de troisième tour pour les 49ers de San Francisco avec une liste surclassée, Beathard a lutté puissamment en 2017. Il n’était pas beaucoup mieux l’année suivante quand il est intervenu après que Jimmy Garoppolo se soit blessé avant de perdre le poste contre Nick Mullens.

Beathard a une autre chance samedi pour les 49ers (5-9) contre les Cardinals de l’Arizona avec Garoppolo toujours mis à l’écart par une blessure à la cheville et Mullens absent pour la saison avec un coude blessé.

Je n’ai rien à perdre à ce stade, a déclaré Beathard mercredi. Je vais sortir et m’amuser. Cette équipe n’a rien à perdre à ce stade. N’allaient pas faire les séries éliminatoires. Nous n’avons vraiment rien à perdre. Nous devons aller là-bas et tout laisser sur le terrain et simplement nous amuser avec. C’est en quelque sorte notre devise la semaine dernière, c’est simplement de sortir et de s’amuser. Donc, je suis ravi de cette opportunité.

Beathard pense qu’il est devenu un meilleur joueur que le quart-arrière qui n’a remporté qu’un seul des 10 départs en 2017-2018, avec 13 interceptions, 12 touchés et une note de 74,6.

Il est devenu plus fort physiquement et a travaillé pour se débarrasser du ballon plus rapidement et améliorer son mouvement dans la poche pour réduire les 35 sacs qu’il a pris lors de ses 10 départs en 2017-2018.

Ce départ est également une opportunité de vitrine pour Beathard, dont le contrat de recrue expire après la saison, ce qui le rend éligible pour devenir un agent libre sans restriction en mars.

Je ne pense pas vraiment à ces termes, dit Beathard. Il nous reste deux matchs ici cette saison. De toute évidence, nos espoirs en séries éliminatoires sont morts maintenant. Je pense que c’est l’occasion d’aller là-bas et de s’amuser. … Ne pensez pas trop à l’avenir car vous ne savez jamais ce que l’avenir nous réserve.

Après ne pas avoir joué du tout la saison dernière, Beathard a eu quelques opportunités de travail de nettoyage cette saison et a été compétent. Il a mené un entraînement TD contre Philadelphie et a mis les Niners en position pour un Je vous salue Mary à la fin qui est tombé incomplet dans une défaite de 25-20.

Il a lancé une passe TD en seconde période pour soulager un Garoppolo blessé la semaine suivante contre Miami et a mené un entraînement pour un panier avant de se connecter sur un touché de Ave Maria lors de la dernière défaite 41-33 à Dallas.

L’essentiel est juste sa préparation, quelles que soient les circonstances ou la situation, il est toujours prêt à partir lorsque son numéro est appelé, a déclaré le receveur Brandon Aiyuk. C’est la principale chose qui ressort de CJ. Il a un bras énorme. Il peut faire chaque lancer et il est super confiant.

Les 12 derniers mois ont été difficiles pour Beathard, dont le frère Clayton a été mortellement poignardé en décembre dernier devant un bar de Nashville, dans le Tennessee. Beathard est revenu dans l’équipe après une brève absence pour la course du Super Bowl.

Il a ensuite passé l’intersaison à Nashville avec sa famille, s’entraînant seul dans un gymnase pendant la quarantaine avant d’avoir l’occasion de se lancer lors de séances informelles avec certains coéquipiers.

Je pense que j’ai vraiment beaucoup appris l’année dernière, a-t-il déclaré. Je n’ai jamais été aussi bien que mentalement que je ne l’ai jamais été avec ce que j’ai appris et sachant vraiment où mettre ma foi et ce que les choses vous apportent et ce que les choses ne vous apportent pas. Alors que (dans) le passé, j’ai peut-être laissé de petites choses gâcher une journée ou pas. Maintenant, je pense que je suis dans un espace bien meilleur. Je suis ravi de cette opportunité.

REMARQUES: Les Niners ont officiellement signé Josh Rosen de l’équipe d’entraînement de Tampa Bays pour être le quart de secours. Rosen était le 10e choix général de l’Arizona en 2018 et rejoint maintenant sa quatrième organisation. … DE Dion Jordan (genou) et S Tarvarius Moore (genou) ont été améliorés pour être limités dans la pratique. … DT Javon Kinlaw (genou), CB Richard Sherman (mollet) et S Jimmie Ward (commotion cérébrale) ne se sont pas entraînés. … WR Jordan Matthews a été recruté dans l’équipe d’entraînement. … Les Niners ont également placé WR Trent Taylor sur le COVID-19[feminine liste et TE Chase Harrell et FB Josh Hokit dans l’équipe d’entraînement COVID-19[feminine liste.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL