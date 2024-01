Civilisation sans chevaux : l’épizootie de 1872

Le L’icône indique un accès gratuit à la recherche liée sur JSTOR.

À la fin de 1872, l’Amérique du Nord, à l’ouest du Mississippi, perdit subitement sa puissance. Littéralement : les chevaux qui transportaient les tramways, les camions de pompiers et tout le fret local malades de la grippe. C’était l’ère de la vapeur, certes, mais les chemins de fer et les navires dépendaient tous du transport des marchandises et des passagers par des chevaux-vapeur, sur ce que nous appellerions aujourd’hui le « dernier kilomètre » de livraison. En raison de cette grippe équine, les villes ont ralenti à un rythme effréné. Une exploration à propulsion humaine.

Comme l’explique James P. McClure, la plupart des chevaux ne sont pas morts pendant la fléau de la grippe équinemais ils étaient hors service pour le compte, et les villes se sont précipitées pour livrer les gens, la nourriture, le carburant, tout.

Une épidémie parmi les animaux (non humains) est une épizootie, et celle-ci s’appelle le Épizootique. Elle avait d’autres noms, car tout le monde en parlait : « la grippe, le catarrhe, la fièvre catarrhale, ou simplement la maladie du cheval, la maladie de Carré ».

Les maladies infectieuses se propageant dans les écuries n’étaient pas rares – McClure cite « la méningite vertébrale, l’œil rose et la « fièvre éruptive » » – mais il s’agissait d’une épidémie majeure. Elle a commencé au Canada en octobre et s’est propagée vers le sud jusqu’à Boston et New York, puis vers l’ouest jusqu’à Chicago à la fin du mois et jusqu’à Cincinnati, Norfolk et Charleston début novembre. C’était semblable à la grippe humaine, provoquant « un écoulement nasal, de la toux, un mal de gorge, des frissons, de la fièvre, une faiblesse ».

La mortalité était aussi faible que 1 pour cent et aussi élevée que 10 pour cent, selon l’endroit. Mais davantage sont morts d’infections opportunistes qui ont suivi la grippe et du surmenage lorsqu’ils étaient malades.

« Une deuxième vague de maladie a déferlé sur les villes au moment même où la grippe semblait s’atténuer », écrit McClure. Et il n’y avait pas que les chevaux de la classe ouvrière : le Mountain Boy de Cornelius Vanderbilt, évalué à 20 000 dollars (un demi-million de dollars aujourd’hui), est mort d’une pneumonie après avoir guéri de la grippe.

Toutes sortes de traitements ont été essayés, y compris des saignements et des substances puissantes, pour ne pas dire toxiques, comme la belladone et l’arsenic.

Pour donner une idée de l’ampleur de la dépendance aux chevaux : à New York, avec une population humaine se rapprochant d’un millions en 1870, comptait jusqu’à 14 000 chevaux employés uniquement par les compagnies de scène et de tramway pour le transport des navetteurs. Les bœufs ont été expérimentés, mais ils étaient incapables de travailler dans les rues de la ville. Le plus souvent, les gens finissaient par tirer des tramways, des scènes, des camions de pompiers et des charrettes.

Certains ont attribué la maladie aux « conditions atmosphériques – quelque chose en rapport avec l’ozone, la température ou l’énergie électrique peut-être – ou à des gaz toxiques ou à des matières mortes microscopiques présentes dans l’air ». McClure note que « les vétérinaires ne pouvaient même pas convenir que c’était contagieux ».

Toutes sortes de traitements ont été essayés, y compris des saignements et des substances puissantes, pour ne pas dire toxiques, comme la belladone et l’arsenic. Le meilleur remède ? Repos et bons soins. Cependant, en tant que moteurs capitalistes, de nombreux chevaux n’ont pas compris cela. Ils ont été mal traités et en ont souffert, la grippe ajoutant l’insulte à la blessure.

“Les carcasses dans les rues des grandes villes ont démontré que de nombreux propriétaires conduisaient durement leurs chevaux après l’apparition de la maladie”, écrit McClure.

La Société américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux avait la capacité juridique à New York d’intervenir en cas de maltraitance des chevaux de trait, et elle l’a utilisée sous la direction irrépressible d’Henry Bergh. Les propriétaires de scènes et de tramways ont tenté de l’exclure de ses activités de réforme, mais ont échoué.

Comme le note McClure, « à l’aube d’une époque de barons voleurs, la gentillesse envers les animaux était une bonne chose, mais l’interférence dans les opérations commerciales » était une tout autre affaire. Les propriétaires traitaient les chevaux comme des « biens inanimés », a déclaré Bergh, et lorsque les animaux étaient en réalité inanimés, morts, cela n’avait aucun sens de les fouetter davantage.

Le plus inquiétant pour les citadins était le quasi-effondrement de la mobilité des pompiers. Par exemple, seuls deux des 144 chevaux de pompiers de New York ont ​​échappé à l’épizootie. À Boston, seuls trois des quatre-vingts chevaux de pompiers n’ont pas attrapé la grippe. Les pompiers ont bien pris soin de leurs chevaux, mais ceux-ci ont mis des semaines à se rétablir complètement. Lorsque Boston a commencé à brûler le 9 novembre, il a fallu beaucoup de temps pour que le premier camion de pompiers arrive : il était tiré par des hommes et non par des chevaux. Soixante-quatre acres ont été réduits en décombres et en cendres au moment où l’incendie a été éteint le 11 novembre.

« La tragédie ne pouvait pas être simplement attribuée au manque de chevaux », écrit McClure, mais la situation sans chevaux n’a pas aidé.

Après avoir connu la paralysie de la vie urbaine provoquée par l’épizootie, beaucoup ont pensé qu’une sorte d’appareil mécanique devrait remplacer les chevaux dans la rue. Qu’est ce que ça serait?

