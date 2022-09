CityNews a annoncé avoir embauché la présentatrice de nouvelles chevronnée Lisa LaFlamme en tant que correspondante spéciale pour diriger sa couverture de la mort et de l’héritage de la reine Elizabeth.

LaFlamme a fait la une des journaux à travers le pays le mois dernier lorsqu’elle a été licenciée de son poste de présentatrice en chef des nouvelles pour Nouvelles nationales de CTV. Cette décision a suscité de nombreuses spéculations quant à savoir si LaFlamme avait été licenciée pour des raisons politiques ou si elle avait été victime d’âgisme au travail.

CTV a déclaré que la décision de mettre fin au contrat de LaFlamme était due à “l’évolution des habitudes des téléspectateurs”. Bell Média, propriétaire de CTV, a déclaré plus tard qu’il regrettait la manière dont le départ de LaFlamme avait été géré, et la société a annoncé qu’elle lancerait un examen interne par un tiers de sa salle de rédaction.

REGARDER | L’Association canadienne des journalistes s’inquiète de l’interférence éditoriale à CTV National News : L’ACJ s’inquiète de l’ingérence éditoriale chez CTV National News

Le nouvel employeur de LaFlamme, CityNews, a déclaré qu’elle se rendrait à Londres pour fournir des reportages quotidiens à la télévision et à la radio sur l’héritage de la reine Elizabeth et la transition vers le règne du roi Charles, et dirigera la couverture en direct des funérailles de la reine.

“La reine est le seul monarque que la plupart d’entre nous aient jamais connu. Nous avons grandi avec Sa Majesté et pleurons le décès de cette femme remarquable et inspirante”, a déclaré LaFlamme dans un communiqué publié par CityNews.

“Alors que cette deuxième ère élisabéthaine touche à sa fin, je ne peux que dire à quel point je suis vraiment honorée d’aider à raconter l’histoire de sa vie et l’héritage qu’elle laisse.”

Rogers Sports and Media, la société mère de CityNews, a déclaré que les reportages de LaFlamme seront disponibles sur toutes ses plateformes.

« La couverture médiatique d’un moment aussi crucial de l’histoire est essentielle à la réalisation de notre mission de garder les Canadiens connectés et informés, et l’incroyable talent et la richesse de l’expérience de Lisa LaFlamme sont dignes d’un événement de cette ampleur », a déclaré la présidente de Rogers, Colette Watson.