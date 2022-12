City Wide Mattress – Un partenaire communautaire – Shaw Local

Être un partenaire communautaire, c’est redonner à la communauté qui nous a tant donné. Cela signifie donner du temps, de l’argent et des ressources à des événements et à des organisations locales et soutenir nos voisins dans le besoin. Il s’agit d’établir des relations avec les gens qui composent notre communauté et de travailler ensemble pour rendre notre quartier meilleur pour tous.

Nous sommes fiers de faire partie de l’équipe de Channahon Little League Baseball depuis de nombreuses années. La mission de la Petite ligue est d’enseigner aux jeunes la valeur du travail d’équipe, de l’esprit sportif et du travail acharné. Nous comprenons l’importance pour nos enfants de pouvoir jouer et apprendre par le sport. C’est pourquoi nous parrainons une équipe pour aider à couvrir les frais d’uniformes et autres frais associés à la pratique du baseball.

Nos dons à des événements tels que l’événement Jubilate de la Joliet Catholic Academy démontrent notre engagement à redonner à notre communauté. Nous sommes reconnaissants de l’opportunité d’utiliser nos fonds commerciaux pour soutenir des événements aussi significatifs et importants. Nous croyons que chacun devrait avoir accès à des expériences enrichissantes et nous nous efforçons d’en faire une réalité en soutenant ces causes.

De plus, nous sommes fiers de nos relations à long terme avec des organisations telles que Cornerstone Services. Les services spécialisés de Cornerstone offrent un soutien aux personnes et aux familles dans le besoin. Depuis 20 ans, nous leur fournissons tous leurs besoins en literie et espérons poursuivre ce partenariat encore de nombreuses années.

La force de notre communauté réside dans ses gens, et nous nous engageons à redonner. Nous exprimons notre reconnaissance en redonnant aux organisations, aux événements et aux individus qui enrichissent nos vies.

Nous comprenons que nous sommes plus forts ensemble et nous sommes impatients de continuer à établir des relations au sein de notre communauté. City Wide Mattress s’engage à être un partenaire précieux dans l’effort continu pour rendre notre quartier meilleur pour tout le monde.

Merci de faire confiance à City Wide Mattress pour être votre partenaire communautaire. ensemble nous pouvons faire la différence.

