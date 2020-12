MANCHESTER, Angleterre: Le manque de pointe de Manchester City s’est avéré coûteux à nouveau, l’équipe bégayant de Pep Guardiola ayant été tenue à un match nul 1-1 par l’avant-dernier West Bromwich Albion mardi pour rester à l’écart de la Premier League.

Ilkay Gundogan a mis City en tête à la demi-heure, mais après que le but contre son camp de Ruben Dias a amené West Brom au niveau de la 43e minute, les hôtes ont eu du mal à trouver un moyen de traverser la défense la plus poreuse de la ligue.

Il y a eu un drame tardif lorsque le gardien de but de West Brom, Sam Johnstone, a effectué des arrêts à bout portant pour refuser Gundogan et Raheem Sterling dans le temps d’arrêt, mais une torsion tardive aurait été dure pour les visiteurs et flatté cette performance de City.

C’était la première fois que City échouait à battre West Brom depuis 2011, mettant fin à une série de 13 victoires consécutives en championnat dans ce match, et le résultat laisse l’équipe à cinq points de Tottenham et Liverpool, les deux premiers qui se rencontreront mercredi.

City, largement critiqué pour être piéton lors du match nul 0-0 du samedi à Manchester United à Old Trafford, n’a pas commencé beaucoup plus vite ici alors que West Brom se reposait.

L’arrière droit de City, Joao Cancelo, a tenté de couper la passe de Conor Gallaghers, mais n’a réussi qu’à jouer contre l’attaquant de West Brom Karlan Grant, qui aurait dû marquer alors qu’Ederson descendait à sa gauche pour sauver.

Guardiola avait rétabli Phil Foden dans la formation de départ mais, même contre une équipe à la 19e place de la ligue, avait l’air conservateur dans sa tactique avec Gundogan assis aux côtés de Rodri.

City n’a pas réussi une chance significative dans les 25 premières minutes et la première qui s’est produite était d’un coup d’arrêt alors que Rodri se dirigeait du coin de Kevin De Bruyne.

La percée est survenue lorsque Sterling est arrivé à la ligne de départ et a coupé le ballon pour que Gundogan balaye une arrivée à bout portant.

Le match a pris vie lorsque Gallagher a envoyé un tir de justesse à l’autre bout avant que Cancelo n’ait deux occasions, la première un tir droit sur Johnstone depuis le bord de la surface avant que son ambitieuse volée de De Bruynes ne s’envole.

City avait l’air confortable mais tout a changé deux minutes avant la pause après que West Brom ait obtenu un coup franc contesté pour le défi de Cancelo sur Grady Diangana.

City n’a dégagé que la moitié et après que Romaine Sawyers ait ramené le ballon, Semi Ajayi a retourné Nathan Ake avant de voir son tir dévié par Dias, mettant fin à la série de blanchissages successifs de City à six.

Guardiola est parti de manière frustrée à la mi-temps et ses joueurs ont émergé avec beaucoup plus d’urgence après la pause, forçant une pression précoce alors que Foden tirait un ballon bas sur le but avant que Johnstone ne doive dégager un centre dévié par Cancelo.

De Bruyne a poussé un tir large, Jesus s’est dirigé vers le toit du filet depuis un coin, et Johnstone a ensuite bloqué l’effort de Sterling sous un angle serré alors que les chances continuaient de se présenter.

West Brom faisait preuve d’une opposition obstinée, tombant parfois avec six à l’arrière pour frustrer les hôtes.

Sergio Aguero, à cause de la maladie qui l’a mis à l’écart pour le derby, a remplacé Foden à 14 minutes de la fin alors que Kyle Walker remplaçait Benjamin Mendy.

Walker était directement dans l’action et sa puissante conduite à distance avait besoin d’une touche de Dara OShea pour trouver la sécurité, mais Aguero a eu du mal à entrer dans le jeu alors que West Brom se défendait avec acharnement.

Il y a eu des hurlements de protestation lorsque City a obtenu un dangereux coup franc lorsque Gundogan a chuté sous la moindre touche de Sawyers, mais Johnstone a réussi à faire un bon arrêt et à refuser De Bruyne.

Le gardien de but a ensuite joué à nouveau avec des arrêts tardifs qui ont assuré un gros résultat pour Slaven Bilic de West Brom lors de son 100e match en tant que manager de la Premier League.

