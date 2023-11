City Primeval a ramené Walton Goggins dans le rôle de Boyd

Attention : cet article contient des spoilers sur la finale de la saison de Justifié : City Primeval.





Juste au moment où Raylan Givens (Timothy Olyphant) pensait qu’il n’était plus au service du US Marshal, son ennemi juré d’origine le ramène.





La finale de la saison de Justifié : City Primeval s’est terminé sur un énorme cliffhanger après que le juriste de carrière Raylan a décidé de prendre sa retraite anticipée de son poste de maréchal pour passer plus de temps avec sa fille Willa (jouée par la vraie fille de Timothy, âgée de 20 ans, Vivian Olyphant). Mais alors qu’il se détend sur son bateau avec Willa, il ne peut ignorer une alerte concernant un détenu anonyme qui s’est évadé de prison, au moment même où il reçoit un appel urgent du bureau du maréchal.





Les téléspectateurs savent exactement de quoi parle cet appel, car des scènes précédentes ont révélé le retour choquant de l’original. Justifié le méchant Boyd (Walton Goggins), qui a simulé une maladie et séduit un garde pour l’aider à s’évader de prison. Maintenant, Boyd est de nouveau dans le monde, et Raylan ne peut en aucun cas le laisser courir librement. Ou peut-il ? Raylan va-t-il même répondre au téléphone ? Et s’il le fait, changera-t-il d’avis sur la retraite anticipée pour traquer l’homme vers qui il semble toujours revenir ? Et est-ce que ça veut dire qu’il y a plus Justifié à venir dans le futur ?





Tant de questions! Ci-dessous, EW a obtenu Justifié : City Primeval les showrunners Michael Dinner et Dave Andron pour discuter de tout cela et bien plus encore.





Walton Goggins dans le rôle de Boyd Crowder dans « Justified : City Primeval ».

Effets





ENTERTAINMENT WEEKLY : D’où est venue l’idée de ramener Walton et de faire revenir Boyd de manière aussi importante dans la finale ?





DÎNER MICHAEL : C’était l’idée de Dave. Lorsque nous nous sommes assis pour la première fois, il a dit : « Nous devons ramener Walton. » Notre plus grande préoccupation et ce que nous ne voulions pas faire, c’est l’approche galvaudée, qui serait à mi-saison, Raylan a des problèmes avec un mec, il va voir Hannibal Lecter en prison, et Boyd dirait : “Voici ce que tu as faire.” Nous ne voulions pas faire ça. Le discours de Dave était le suivant : “Amenons-le à la fin et amusons-nous avec ça.” Ce n’était pas du genre « Préparons un cliffhanger ». C’était en réalité pour amplifier la complication de Raylan : va-t-il répondre à ce téléphone ou pas ? Va-t-il vraiment prendre sa retraite ou pas ?





DAVE ANDRON : Walton était évidemment une partie si importante de l’original [series] et ne pas le voir du tout, c’était comme si c’était un problème, et pourtant c’était vraiment une histoire de Raylan. Alors, comment le ramener de manière à ce que cela vous aide également à mettre le véritable point d’exclamation dans l’histoire de Raylan ? C’est juste qu’Elmore Leonard lui a donné un coup de coude en posant son insigne et son arme et en disant : “Je pense que j’en ai fini avec ça”, la version amusante et cool d’Elmore est : “Tu as fini ? Tu le penses ? Eh bien, maintenant votre ennemi juré est sorti de prison. Que faites-vous maintenant ? » C’est juste que le côté amusant de la danse va continuer.





C’était une grande partie de la discussion à la fin de l’original Justifié – on a tout balancé, Raylan aurait pu mourir, Boyd aurait pu mourir, mais à la fin c’était comme si ce n’était pas Elmore. Le truc d’Elmore, c’est le plaisir et la danse va continuer, alors nous avons veillé à ce que la danse continue.





DÎNER: C’est amusant et c’est un rythme de personnage pour lui. Ecoute, nous ne l’avons pas fait Justifiénous avons fait un petit long film intitulé Ville primitive, et Raylan se trouve dedans. Notre première réaction était de ne ramener personne de l’original, à moins que cela ait un sens organique. Et pendant que nous travaillions dessus et que nous avions cette fin, ça faisait du bien. C’était vraiment comme si Elmore était toujours avec nous, je pense qu’il en sourirait.





Comment se sont déroulées ces premières conversations avec Walton à propos de son retour pour la finale ?





ANDRON : Je me souviens juste du premier appel au cours duquel nous avons eu l’idée et l’avons présenté. Il était vraiment excité par le saut.





DÎNER: Et nous lui avons envoyé des pages. Dave et moi étions en train d’écrire le pilote du premier épisode et lui avons envoyé des pages en même temps parce que nous voulions lui montrer ce que nous pensions. Nous l’avons déjà dit, nous avions l’impression d’avoir coincé l’atterrissage avec la série originale, et nous nous demandions ce que Walton en dirait ? Parce qu’il avait fini, il est passé à autre chose : il réalise 27 projets en même temps. Et que dirait Tim à ce sujet ? Ce sont les deux premiers appels que nous avons passés. Et puis une fois que Walton a adoré les pages et que Tim les a adorées, tout le monde a eu la même réaction. C’était : “Faisons-le pour les bonnes raisons”.





Comment avez-vous fait pour garder le secret ? Je ne me souviens pas de la dernière fois qu’un retour massif comme celui-ci n’a pas été gâché ou divulgué à l’avance.





DÎNER: Ouais, c’était plutôt incroyable.





ANDRON : Les courriels que FX envoyait avec l’embargo sur la presse étaient rédigés de manière assez agressive. Et écoutez, le pauvre Walton a dû mentir entre ses dents. Nous avons dû agir un peu ici et là, mais à cause de la grève, il n’y avait pas autant de presse — nous n’avions pas besoin de monter sur un tapis rouge et de le dire à tout le monde. [lies] sur le fait que je ne me sentais pas bien [to bring him back for City Primeval]. Mais Walton, à ce moment-là, les acteurs n’avaient pas encore frappé, et il faisait toute cette presse pour Pierres précieuseset il nous a appelé après deux jours de presse et nous a dit : “Je viens de passer deux jours à mentir à tous les journalistes de la planète en disant que ‘ce n’était tout simplement pas le moment'”. s’en tenir à ses armes.





Une autre chose qui nous a probablement aidé est que nous l’avons écrit tôt juste pour être sûrs que Walton serait à bord et enthousiaste, mais nous avons également dû le tourner à peu près à mi-tournage en raison de son emploi du temps. Pour une longue liste de raisons, nous avons fini par utiliser une prison à Pittsburgh même si nous tournions à Chicago, alors nous avons emmené cette petite unité dissidente là-bas et nous l’avons tournée en un jour et demi. Ce n’était même pas deux jours complets de tournage. Cela nous a probablement aidés – ce n’était pas comme si nous étions en ville et que les gens l’avaient repéré, ainsi que toute notre grande équipe. Il s’agissait d’une petite unité dans cette prison située à 30 miles de Pittsburgh, donc il était plus facile de garder le silence.





Qu’est-ce que ça fait de retrouver Walton sur le plateau dans le rôle de Boyd après toutes ces années ?





ANDRON : C’était plutôt génial. Notre réalisateur/producteur, M. Michael Dinner, a contracté le COVID et n’a pas pu être là, ce qui a été un énorme frein, mais je suis sorti et c’était incroyable. La première fois qu’il est entré sur ce plateau avec les cheveux complets de Boyd Crowder et toute l’ambiance, sans surprise, il ne lui a pas fallu de temps pour revenir. C’était un vrai régal de le voir de retour. Et puis, je n’en ai pas vraiment parlé, mais j’ai demandé à ma femme, qui s’appelle Ahna O’Reilly, de jouer le rôle de la gardienne de prison parce que j’avais besoin de quelqu’un de vraiment bon qui le ferait et qui ne le gâcherait pas. Nous ne voulions pas de quelqu’un qui soit complètement reconnaissable, car alors vous la verriez et vous verriez le rebondissement venir.





Elle a accepté de le faire, ce qui était vraiment génial pour moi. La dernière étape, c’était le reste de la route, on perdait la lumière et c’était un moment vraiment mouvementé. Et puis j’ai réalisé après cette première prise que j’étais sur le point de voir Walton embrasser ma femme. Je me suis dit : “Oh… c’est vrai. J’ai vraiment oublié que j’allais regarder ma femme s’embrasser avec Walton Goggins aujourd’hui.” Mais je dois dire que s’il s’agissait d’un acteur au monde, je me sentirais bien à l’idée que ce soit Walton.





DÎNER: Et en fait, j’avais hâte de voir Walton Goggins embrasser votre femme, mais j’ai dû travailler à distance. Pour faire court, nous avons perdu la possibilité de tourner dans n’importe quelle prison de l’État de l’Illinois parce que le COVID sévissait et qu’ils n’avaient pas le personnel pour couvrir, et cela s’est produit environ une semaine et demie avant que nous soyons censés tourner. . Et nous avons dû pivoter très rapidement car Walton n’avait qu’une courte fenêtre pour tirer. L’ironie, c’était les travaux routiers et le pont dans cette séquence était dans le pilote original de Justifié. Et ils étaient sur le point de fermer ce pont dans environ une semaine ou deux et de le démolir, donc c’était génial de pouvoir retourner à l’endroit où nous avons commencé et filmer cette évasion sur cette route et sur ce pont. Les étoiles se sont alignées, ce qui fait partie du thème des trucs d’Elmore.





ANDRON : Il y a eu un moment au début de l’original, où Elmore est venu regarder le pilote, et considérant Walton comme Boyd, il a dit quelque chose du genre : “Je ne crois pas un mot qui sort de sa bouche, mais j’aime de l’entendre le dire.” Nous voulions garder cet esprit vivant où on se dit : “A-t-il changé ? Pourrait-il ? Peut-être qu’il l’a fait. Oh non. Non, non, c’est le même Boyd.”





Timothy Olympant dans le rôle de Raylan Givens dans « Justified : City Primeval ».

Effets





Nous ne voyons jamais Boyd et Raylan ensemble à l’écran dans la finale, ce qui semblait être une trop grosse taquinerie si nous ne voyons jamais cela se concrétiser. Y a-t-il déjà eu une version de la finale où ils se sont retrouvés face à face ?





ANDRON : Non, ce que vous voyez, c’est ce que nous avions très tôt, et cela n’a pas vraiment changé. Il s’agissait toujours de sa sortie, puis de Raylan étant sur le bateau avec sa fille et se sentant en paix après avoir tourné la page, puis de l’appel téléphonique. Nous ne l’avons même pas vraiment fait en pensant en faire davantage. C’était vraiment comme si, si c’était tout ce que nous faisions, c’était amusant. Et pour les fans, ça n’a pas nécessairement l’impression que ça se termine comme ça, donc si on ne le fait plus, tout le monde peut s’amuser en pensant : “Est-ce que Raylan décroche ce téléphone ? Est-ce qu’il le poursuit ? Finit-il un jour par poursuivre Boyd à nouveau ? » C’était juste amusant pour les fans d’avoir ça.





Mais puisque les derniers instants laissent tout si ouvert, cela signifie-t-il qu’il y a plus Justifié à venir?





DÎNER: Tout le monde le voudrait, mais cela dépend du réseau. Parce qu’il ne s’agit pas Ville primitive, nous ne voudrions le faire que s’il avançait là où nous en étions dans la série originale. Je pense que nous pourrions le faire, mais cela dépend du réseau. Walton est intéressé, tout comme Tim, et nous pensons qu’il y a un autre chapitre dans la vie de Raylan, mais quels sont les besoins de FX ?





Si nous voyons une autre saison, l’objectif principal serait-il une autre confrontation Raylan contre Boyd ? À quoi ressemble ce dernier chapitre pour Raylan ?





ANDRON : Boyd est dans le monde, Raylan est “à la retraite”, Ava est dans le monde, Boyd ne sait pas où elle est, et il a un fils qu’il…