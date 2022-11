City OKs a ajouté une surveillance policière après la mort de Jayland Walker

AKRON, Ohio (AP) – Quelques mois seulement après que huit policiers d’Akron ont tiré des dizaines de balles qui ont tué Jayland Walker, un homme noir de 25 ans, à la suite d’une poursuite en voiture et à pied, les électeurs ont approuvé la création d’un comité permanent de surveillance de la police et d’un auditeur de police. .

La mesure approuvée mardi va au-delà d’un plan pour plus de surveillance que le conseil municipal d’Akron a autorisé en septembre. Les partisans disent que le conseil de surveillance civile fonctionnera de manière plus indépendante des élus.

L’idée d’un conseil de surveillance indépendant est née lors des manifestations contre la mort de Walker l’été dernier.

Une autopsie préliminaire a montré que Walker avait été abattu des dizaines de fois le 27 juin après que deux agents aient d’abord tenté d’arrêter sa voiture pour des violations mineures de l’équipement. Walker a refusé de s’arrêter et, quelques secondes après le début de la poursuite, un coup de feu a été tiré depuis sa voiture, a indiqué la police.

Les agents ont poursuivi la voiture et Walker s’est arrêté et a renfloué peu de temps après. Ignorant les ordres des officiers, il s’est précipité dans un parking adjacent où il a été tué sous une pluie de coups de feu de la police, a montré une vidéo de la caméra du corps de la police. Les autorités ont déclaré que Walker représentait une “menace mortelle”. Une arme de poing et une alliance ont été retrouvées sur le siège conducteur de sa voiture.

Le nouveau comité de surveillance embauchera un auditeur de la police qui aura le pouvoir de vérifier les activités et les politiques de la police, d’accéder aux dossiers et d’enquêter sur le comportement de la police tant qu’il n’est pas en conflit avec le contrat du syndicat de la police ou les droits constitutionnels.

The Associated Press