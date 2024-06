City n’est pas Thanos, ils sont bien pires

Manchester City et ses manigances continuent de dominer l’ordre du jour, personne ne prétendant être toujours intéressé par le match contre l’Islande ou par la décision de l’équipe de Gareth Southgate à blâmer pour cela et/ou la sortie humiliante inévitable de l’Angleterre à l’Euro 2024.

Envoyez vos pensées à [email protected].

De nos jours, si vous marquez un but contre City…

Ce que nous avons appris du procès de City contre la FA, c’est que, tout comme le pays que contrôlent ses propriétaires, City veut gouverner d’une main de fer. Ils veulent dicter à tous les règles auxquelles ils obéiront et celles auxquelles ils ne obéiront pas.

Il devient rapidement évident que permettre aux régimes dictatoriaux d’acheter des clubs sportifs britanniques était une erreur dès le départ. S’ils sont reconnus coupables, ils l’ignoreront. S’il y a des règles, ils crieront qu’elles sont injustes et les ignoreront.

Combien de temps faudra-t-il avant que les propriétaires de City commencent à contester les buts de l’opposition devant les tribunaux comme étant injustes et à y consacrer leur argent jusqu’à ce qu’il devienne illégal de marquer contre City ?

Vous pourriez rire et trouver cette hyperbole ridicule, mais jusqu’à présent, ils ont simplement décidé d’ignorer les règles que tout le monde suit et, lorsqu’ils sont confrontés à des conséquences pour les avoir ignorées, ils vont au tribunal pour jouer le rôle de victime.

Ce sont les règles que vous avez acceptées lorsque vous avez décidé de devenir propriétaire de ce sport et de les ignorer de manière irrespectueuse et de supposer avec arrogance que les règles devraient être celles que les propriétaires de la ville jugent être bonnes pour eux et qui montrent leurs vraies couleurs. Ils ne veulent pas d’équité, ils veulent que les règles permettent leur propre réussite. Je pense honnêtement qu’ils devraient être obligés de vendre leur propriété du club car ils ne peuvent pas et ne veulent pas obéir aux règles. Ce n’est pas votre pays ou votre sport où vous êtes le dictateur et où tout le monde tremble sous vous par peur des représailles.

Tous les autres propriétaires ont accepté les règles lors de leur achat. Si vous ne pouvez pas faire de même, votre propriété devrait être invalidée. C’est si simple.

Je me sens triste pour les fans de City parce que cela devrait être une période de fierté pour eux, mais leurs propriétaires brutaux et violents font du sport leur propre jeu avec force.

Lee

EN SAVOIR PLUS:

👉Man City Explication : Quelles règles de la Premier League veulent-ils supprimer ? Et quels rivaux les soutiennent ?

👉Man City FFP : les joueurs de Pep Guardiola 2023/24 classés selon leurs chances de rester après l’expulsion

(La plupart) des fans de City : est-ce encore amusant ?

Je voulais apporter une réponse à Les questions légitimes de Nick sur l’hypocrisie du boycott, mais je dois d’abord expliquer longuement quel genre de fan je suis. Je suis un fan d’Arsenal, mais je n’ai pas grandi dans le nord de Londres, j’ai grandi dans l’ouest rural du Canada. En 2011, j’ai quitté le nord de l’Alberta pour le sud de la Californie, pour des raisons probablement évidentes pour quiconque a déjà visité le nord de l’Alberta. Mais séparé de la religion du hockey avec laquelle j’ai grandi, essayer de suivre le rythme de mes bien-aimés Oilers d’Edmonton alors qu’il était entouré de palmiers en janvier me semblait un peu triste. Je serai toujours un fan des Oilers, mais j’avais besoin de quelque chose de nouveau.

Mon ami David était originaire de Londres, alors je lui ai demandé de me recommander une équipe de « football ». « Va te faire foutre », m’a-t-il dit, « tu es un fan d’Arsenal maintenant. » C’est ainsi que je suis devenu fan d’Arsenal. Au début, c’était une sorte de blague, comme si mon partenaire me demandait « oh, tu fais toujours semblant d’aimer Arsenal ? et je passerais beaucoup trop de temps à essayer de comprendre ce qu’étaient les hors-jeu. Mais quelque chose est resté coincé. Van Persie venait de déménager à United, alors que personne ne m’accuse d’être un chasseur de gloire, mais j’aimais me lever tôt le week-end pour regarder les matchs à l’heure du Pacifique, il n’y avait pas de publicité, la retransmission américaine était super, Rebecca Lowe j’ai eu un coup de pied dans le cul, et j’avais fini et prêt pour le reste de la journée à 9 heures du matin.

En peu de temps, j’ai connu tous les noms des enfants, j’étais beaucoup trop investi émotionnellement dans Arsène Wenger et je suivais tous les potins ridicules sur les transferts au cours de l’été (je m’attendais toujours à moitié à ce que nous signions Julian Draxler d’une minute à l’autre.) Quelque part le long du chemin. de cette façon, j’étais devenu un fan honnête envers Dieu d’Arsenal.

À cette époque, j’allais dans ce pub anglais local qui ouvrait à 5 heures du matin et jouait à tous les jeux pour une foule de hipsters américains et quelques expatriés britanniques incroyablement intenses, le plus mémorable étant celui-ci, un Mancunien âgé méticuleusement habillé qui restait là. immobile devant l’écran à jouer à United pendant deux heures, les poings le long du corps, les dents serrées, répétant simplement « allez, les fookin rouges ! encore et encore. C’était un bon moment.

Mais finalement, j’ai eu des enfants et les matinées d’Arsenal sont devenues notre propre petite tradition sur mon canapé. Ils se réveillent avec moi et nous encourageons les Gunners ensemble. Regarder mes 8 ans courir dans la maison pour applaudir après le but de Reiss Nelson contre Bournemouth a véritablement été l’un des meilleurs moments sportifs de ma vie. Je chéris ces matinées, et cela signifierait tout pour moi de voir Arsenal remporter le titre avec mes enfants. Et je n’ai plus contact avec David depuis environ dix ans.

Je ne me fais aucune illusion sur le fait que Stan Kroenke est autre chose qu’un méchant milliardaire comme les autres, mais il est assez facile de l’ignorer. Dans le cas où Arsenal serait repris comme un sinistre projet d’État par une pétro-monarchie qui persécute les femmes et les homosexuels comme moi, utilise le travail des esclaves pour construire des infrastructures de football sans véritable raison, ou utilise ses milliards pour jouer avec le système politique et contourner les règles qui maintiennent la ligue compétitive, ou même si la propriété actuelle d’Arsenal se lance dans une sorte de super ligue, je peux honnêtement dire que cela me couperait un peu l’air de la pièce. Tout cela ne serait tout simplement plus aussi amusant.

Je ne quitterais évidemment pas le navire pour une autre équipe de Premier League, mais je me consacrerais probablement au football féminin en Amérique – j’essaie déjà d’en faire davantage de toute façon.

Mais malgré toute cette histoire amusante que je viens de raconter, je comprends que je ne suis toujours pas Nick de Manchester. Je ne suis pas né dans ça. Je suis né dans la culture du hockey d’une petite ville de l’Alberta, et je connais la différence entre le temps passé à soutenir Arsenal et le fait d’avoir cela dans votre ADN culturel. Mon équipe de hockey, les Oilers, est actuellement en finale de la Coupe Stanley, et c’est une épreuve absolue pour moi, même de regarder.

Je suis discret et convaincu que mes yeux sur l’écran de télévision maudissent l’équipe, j’ai constamment l’impression que je suis sur le point de vomir, il y a des moments où je suis presque sûr que ma vie va réellement se terminer. Je suis le vieux Mancunien méticuleusement habillé. Je ne suis pas là parce que je m’amuse, je ne suis pas là parce que je choisis d’être, je suis là parce que je dois y être, et cela n’a probablement aucun sens pour quiconque n’a pas été élevé dans une bande. de personnes qui partageaient toutes une équipe sportive comme religion et pour qui c’est une question d’identité. Vous ne pouvez pas simplement vous en éloigner.

Donc ce que je dis est ceci : si vous êtes Nick, ou si vous êtes comme Nick, et que vous avez grandi dans le côté bleu de Manchester et que vous les encouragez bien avant de savoir ce qu’est Abu Dhabi, même c’est-à-dire que vous êtes alors certainement absous. S’il vous plaît, profitez de vos titres, aussi mal engendrés soit-il, je n’ai pas plus à vous dire sur votre équipe que je suis sûr que vous m’en dites sur le hockey sur glace. Mais pour tous les autres, c’est-à-dire la grande majorité des fans de Man City sur le marché mondial actuel, qui sont comme moi avec Arsenal mais avec un peu plus de chasse à la gloire, je me demande honnêtement : en quoi est-ce encore amusant ?

Je ne le vois tout simplement pas, et même si je n’ai pas grand-chose à dire à Nick, je peux parler aux fans du monde entier et aux chasseurs de gloire, et si j’étais à leur place, je ressentirais vraiment exactement la même chose.

Jeanne

Pour la défense de Thanos

Soyons clairs, Manchester City n’est pas Thanos.

Même si ses méthodes étaient brutales, les intentions de Thanos étaient fondamentalement altruistes. On ne peut pas en dire autant de City.

André – Canada