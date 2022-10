Citrouille d’Halloween gonflable deux fois plus grande qu’une maison sonne en saison effrayante

Le compte de l’utilisateur Instagram Kiel James Patrick est la quintessence de l’esprit d’Halloween. Toutes les photographies ont des teintes de rouge vif, d’orange et de jaune. Des photos de cheminées, de maisons effrayantes, d’enfants costumés et de nombreuses citrouilles ont rempli la grille Instagram du créateur de contenu. Kiel, qui compte plus d’un million d’abonnés sur le site Web de médias sociaux, a récemment attiré l’attention des internautes avec une décoration d’Halloween unique. Une citrouille gonflable plutôt massive. Et quand nous disons massif, nous voulons dire plus grand qu’une maison à deux étages. Regarde!

Dans la vidéo qu’il a mise en ligne, Kiel a raconté l’histoire derrière ce qu’il appelle “La Grande Citrouille”. Il a commencé par dire à ses partisans que son père possédait le plus grand gonflable d’Halloween du quartier depuis près de dix ans. Bien sûr, le vieil homme de Kiel est fier de l’exploit. Mais récemment, a déclaré Kiel, le quartier a essayé de suivre le rythme, obtenant ses propres structures gonflables effrayantes pour Halloween. Celles-ci allaient d’un squelette au sympathique fantôme Casper en passant par un monstre vert effrayant. Le père de Kiel a perdu son esprit d’Halloween depuis qu’il a été dépassé par les voisins.

Pour lui remonter le moral, toute la famille a mis la main à la pâte pour acheter à son père le plus gros flotteur disponible sur le site e-commerce Amazon. Ils avaient espéré que retrouver sa place en tant que «roi des flotteurs d’Halloween du quartier» lui remonterait le moral. La famille a acheté et placé l’énorme citrouille gonflable dans la cour avant de la maison. La décoration a fini par être deux fois plus grande que la maison elle-même, attirant beaucoup d’éloges de la part des voisins. Le père de Kiel était tellement enthousiasmé par la Grande Citrouille qu’il a décidé de la laisser jusqu’à Noël !

La vidéo de toute la saga est devenue virale avec 63 000 likes et plus. Les internautes sont heureux que le père de Kiel ait retrouvé son esprit d’Halloween. Ils sont également très heureux de la façon dont toute la famille a essayé d’aider à l’effort. Inutile de dire que les gens ont trouvé la Grande Citrouille hilarante !

“Cela m’a fait tellement rire”, a commenté un utilisateur. Un autre a qualifié l’effort “d’objectifs familiaux”, et un autre encore a répondu en disant “j’aime tellement ça !! Grands enfants !!!”

