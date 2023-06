Citrouille, combat de juin lors d’une rencontre et d’un accueil – Hollywood Life

Voir la galerie





L’épisode du 9 juin de Mama June : Crise familiale a été désastreuse, car elle s’est terminée par une énorme bagarre entre Lauryn « Citrouille » Efird et Maman juin. Mais commençons par le début – après que June ait envoyé un très long message texte à ses trois filles pour qu’elle puisse leur demander de l’accompagner dans l’allée à son mariage, les filles l’ont fantôme. Étant donné que June avait sauté beaucoup de leur événements importants au cours des dernières années, ils ne pensaient pas que June méritait de les avoir à son mariage, encore moins de l’accompagner dans l’allée.

June a été dévastée après n’avoir reçu aucune réponse de ses filles, alors son mari Justin Stroud lui a dit d’appeler sa mère et de lui demander conseil. Mais d’abord, elle devait dire à sa mère qu’elle avait menti sur sa relation avec ses filles, donc au début, elle hésitait à le faire. Mais après un certain temps, elle a mordu la balle et a appelé la mère de Justin.

June et la mère de Justin sont allées faire une pédicure ensemble, et c’est là que la mère de Justin a essayé de réconforter June à propos de toute la situation, mais ce n’était pas suffisant. June a entendu que ses filles organisaient une rencontre avec des fans à Atlanta, donc si elles n’allaient pas répondre à son message texte, alors elle a pensé que ce serait une bonne idée de se présenter sans y être invitée et de demander pourquoi elles l’avaient ignorée. . Et c’est ce qu’elle a fait.

June et Justin se sont rendus à l’événement à Atlanta et se sont assis sur le parking jusqu’à ce qu’ils voient le mari de Pumpkin Josh Éfird et Alana « Chérie Boo Boo » Thompson’s petit ami Dralin Carswell partir. Une fois qu’ils l’ont fait, June est entrée dans la salle à l’improviste et a demandé à ses filles – y compris Jessica Shannon et sa petite amie, Shyann McCant — ce qu’ils faisaient. Ils ont été choqués de la voir.

June a essentiellement demandé à savoir pourquoi ils avaient ignoré son message texte, ce qui a rendu Pumpkin furieux. Elle ne pouvait pas croire que June demanderait une chose pareille. Pourquoi? Eh bien, Pumpkin a expliqué très clairement à June pourquoi elle était si bouleversée lorsqu’elle a rappelé à June qu’il n’y a pas si longtemps, elle avait renoncé à la garde d’Alana juste pour pouvoir économiser de l’argent. Si June n’avait pas la garde d’Alana, elle ne serait pas obligée – légalement – ​​de donner de l’argent à ses enfants. Pumpkin a dit à June qu’il était dégoûté par cela et qu’elle ne choisirait jamais l’argent plutôt qu’aucun de ses propres enfants. Pumpkin a dit à June qu’elle ne voulait rien avoir à faire avec elle parce qu’elle était incapable de choisir des hommes ou de l’argent plutôt que ses enfants. Et ce n’était même pas la fin – le combat s’est déchaîné, mais au milieu de celui-ci, l’épisode s’est terminé, vous devrez donc vous connecter la semaine prochaine pour savoir ce qui se passera ensuite.

