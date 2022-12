Citrons, pêches et TCM achetés comme protection contre les virus

Les prix des fruits riches en vitamine C et en antioxydants connaissent des hausses en raison d’une demande plus élevée.

Les actions des sociétés pharmaceutiques chinoises impliquées dans la production de médecine traditionnelle chinoise ont atteint leurs niveaux les plus élevés en un an plus tôt ce mois-ci, à la suite d’un pic de nombre de cas de Covid et avenants par les fonctionnaires pour les remèdes à base de plantes.

Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical, qui produit le traitement à base de plantes populaire Lianhua Qingwen, a bondi de 184 % début décembre par rapport à l’année précédente.

Ressources en Chine Sanjiu Médical et Pharmaceutique a également connu un pic de plus de 142 % fin novembre par rapport à la même période l’an dernier.

Le président de l’Hôpital des médecines traditionnelles chinoises de Pékin, Liu Qingquan, a déclaré dans un Briefing de décembre que la médecine traditionnelle chinoise, si elle est prise avec des remèdes occidentaux, “a un très bon effet” sur la stimulation des fonctions gastro-intestinales ainsi que sur le traitement de la fièvre et d’autres symptômes liés à la souche Omicron.

Au cours des dernières semaines, les autorités gouvernementales locales et centrales en Chine ont renoncé à leurs mesures draconiennes zéro Covid qui, entre autres, avaient obligé les gens à rester chez eux et de nombreuses entreprises à fonctionner principalement à distance.

Lundi, la Chine a annoncé que les voyageurs entrants n’avaient plus besoin de se mettre en quarantaine à leur arrivée sur le continent à partir de l’année prochaine.

