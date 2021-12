Citrix Systems, Boeing, Nike, Kellogg et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux de midi.

Rite Aid – Les actions de Rite Aid ont augmenté de plus de 16% après avoir annoncé un bénéfice trimestriel de 15 cents par action, brisant les attentes des analystes pour une perte trimestrielle de 32 cents par action. La société a également annoncé un programme de fermeture de magasins qui, selon elle, l’aidera à économiser environ 25 millions de dollars par an.

Citrix Systems – Les actions Citrix ont bondi de 12,8% après que Bloomberg a annoncé qu’Elliott Investment Management et Vista Equity Partners envisageaient une offre conjointe pour le fabricant de logiciels, qui explore des options, y compris une vente potentielle depuis septembre.

Braze – La société de logiciels Braze a vu ses actions grimper de plus de 16% à la suite d’un rapport trimestriel qui comprenait une perte inférieure aux attentes et des revenus meilleurs que prévu. Il s’agissait du premier rapport de l’entreprise depuis son introduction en bourse le mois dernier.

Micron — Les actions de la société de semi-conducteurs ont bondi de plus de 9 % après que Micron a dépassé les estimations des résultats financiers et supérieurs de son premier trimestre fiscal. Les prévisions de la société pour le deuxième trimestre ont également impressionné les analystes et ont aidé la société à obtenir une mise à niveau de Bank of America.

Nike — Les actions de Nike ont bondi de 6,5% après que la marque de vêtements de sport a publié un rapport trimestriel meilleur que prévu malgré des problèmes de chaîne d’approvisionnement. La société a annoncé un bénéfice trimestriel de 83 cents par action, 20 cents par action au-dessus de l’estimation consensuelle de Refinitiv. Le chiffre d’affaires est également supérieur aux prévisions.

General Mills — Les actions du géant de l’alimentation de consommation ont chuté de près de 4% après que la société a annoncé un bénéfice trimestriel de 99 cents par action, ce qui a manqué les estimations de 6 cents. General Mills a dépassé les estimations de revenus pour le trimestre et a augmenté ses prévisions de ventes pour l’année entière. Néanmoins, il a déclaré qu’il faisait face à des coûts d’intrants plus élevés et à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Boeing — Les actions du constructeur aéronautique ont augmenté de 5% après qu’UPS a passé une commande pour 19 des 767 cargos de l’entreprise. Mardi également, RBC a nommé Boeing comme l’un des meilleurs choix d’actions pour 2022 et a déclaré qu’il envisageait une amélioration des flux de trésorerie disponibles.

Pfizer, Moderna – Les stocks de vaccins se sont échangés à la baisse après que le directeur des Centers for Disease Control and Prevention a déclaré que les premiers coups de Covid « pourraient ne pas être suffisants » pour prévenir l’infection et a noté que la variante omicron a plus de 50 mutations différentes. Les actions de Pfizer et de Moderna ont chuté de plus de 3%.

Kellogg — Le fabricant de céréales et d’autres aliments a vu ses actions chuter d’environ 2,3 % après avoir annoncé que les employés syndicaux avaient ratifié un accord de principe annoncé précédemment pour un contrat-cadre dans ses quatre usines de céréales aux États-Unis. Le contrat couvre environ 1 400 employés représentés par les syndicats dans les usines de Battle Creek, Michigan, Omaha, Neb., Lancaster, Pennsylvanie, et Memphis, Tenn.

Solaredge – Lors d’une bonne journée pour les actions solaires dans l’ensemble, SolarEdge a surperformé et a augmenté de plus de 7% après que Cowen a nommé l’action parmi les meilleurs pour 2022. La société d’investissement a déclaré dans une note aux clients que SolarEdge peut bénéficier à la fois du toit résidentiel et commercial marchés solaires.

– Jesse Pound et Hannah Miao de CNBC ont contribué au reportage