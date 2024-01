Citoyen de Tribeca | Vu et entendu : un photographe local propose des portraits de famille

19 janvier 2024 Arts et culture, actualités communautaires, immobilier

CLAUDINE WILLIAMS (FAMILLE) PHOTOGRAPHIE

La photographe locale Claudine Williams propose désormais des séances familiales en plus de ses séances photos commerciales et éditoriales. Elle photographiera en extérieur en ville, dans un lieu situé à moins de deux heures de Tribeca, à l’intérieur de votre maison ou dans un studio avec une toile de fond. Il existe des options pour la coiffure et le maquillage, ainsi qu’un court métrage documentaire professionnel de la famille réalisé le jour du tournage. Contactez-la à [email protected] et voyez plus d’informations ici.

LECTURE DES MÉMOIRES D’ELIE WIESEL « NUIT »

Le Musée du patrimoine juif commémorera la Journée internationale de commémoration de l’Holocauste avec une lecture communautaire des mémoires influents d’Elie Wiesel « La Nuit » le dimanche 28 janvier, de 13h à 17h (bien que vous puissiez y aller à tout moment pendant cette période). Des personnalités connues liront le livre à tour de rôle tout au long de l’après-midi ; et la lecture sera entrecoupée de musique et de réflexions. Les lecteurs et conférenciers programmés incluent l’acteur et Joshua Malina ; John Avlon, présentateur principal de CNN ; l’actrice Julianna Margulies ; la journaliste Ann Curry ; l’actrice Jackie Hoffman et bien d’autres. L’inscription est gratuite ici.

RECHERCHE CINÉMATIQUE EN CHEF POUR LE CENTRE-VILLE

L’Alliance du centre-ville est à la recherche d’un cinéaste en chef – le premier du genre et ce qui pourrait être un travail de rêve pour un cinéaste émergent. Il est ouvert aux candidats dans tout le pays jusqu’au 16 février. Le gagnant recevra 50 000 $, deux mois de logement payé, une allocation de deux mois et l’accès à une salle de montage pour produire un court métrage sur place dans le Lower Manhattan. Le jury comprend Pete Torres, COO du Tribeca Film Festival ; Khady Kamara, directrice exécutive du Perelman Performing Arts Center ; Kwame Amoaku, directeur adjoint du Bureau des médias et du divertissement de New York ; et Wynn Thomas, chef décorateur pour « Hidden Figures », « A Beautiful Mind » et « Do the Right Thing ». Appliquer ici.

RUE ET TROTTOIR RÉVÉLÉS APRÈS QUATRE ANS

Le Warren Street Hotel, situé au 86 Warren, a finalement supprimé les barrières dans la rue, qui étaient en place depuis le début de l’hiver 2020. C’est un soulagement de revoir le trottoir. Je parie que les pilotes M9 ressentent la même chose…