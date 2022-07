Citoyen canadien tué en Ukraine identifié

Un citoyen canadien décédé récemment en Ukraine a été identifié comme un combattant volontaire, surnommé « Castor », qui faisait partie d’un groupe d’opérations spéciales au sein des Forces armées ukrainiennes.

Emile-Antoine Roy-Sirois s’était rendu en Ukraine dans le but d’aider le pays à lutter contre les envahisseurs russes.

Il était avec trois autres combattants étrangers, deux Américains et un Suédois, lorsqu’ils ont été pris en embuscade par un char russe dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, la semaine dernière. Leur commandant d’unité a confirmé qu’ils avaient tous été tués.

Un camarade combattant volontaire qui a affirmé avoir servi en Ukraine avec Roy-Sirois et les trois autres qui ont été tués a posté sur Facebook la semaine dernière que « ce sont tous des héros qui ont risqué leur vie pour les autres. Que Dieu les bénisse tous les 4 et leur donne la paix et le bonheur éternels. Mon cœur se sent brisé.

Roy-Sirois est parti pour l’Ukraine au début de la guerre, disant à sa mère, Marie-France Sirois, qu’il devait partir, malgré ses protestations.

« C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la nouvelle du décès d’Emile-Antoine Roy-Sirois en Ukraine », a déclaré le Congrès ukrainien canadien dans un communiqué. “Nos pensées et nos cœurs vont à la famille. Nous vous serons éternellement reconnaissants de votre sacrifice et fiers de vous, notre héros québécois!

Affaires mondiales a confirmé dimanche le décès d’un Canadien en Ukraine, déclarant que “les responsables consulaires sont en contact avec la famille et fournissent une assistance de consultation”, mais n’ont pas confirmé l’identité.

Une famille de Caroline du Nord est également en deuil. Luke Lucyszyn, un autre combattant étranger, était l’un des quatre tués par les Russes avec Roy-Sirois.

“Il n’y est pas allé pour être un héros. Il y est allé parce qu’il voulait aider les gens”, a déclaré sa mère Kathryn Lucyszn.

Le joueur de 31 ans, père de deux enfants, s’est rendu en Ukraine début avril. Ses parents ont essayé de l’en dissuader, mais il n’a pas voulu l’écouter.

“Il a dit qu’il ne pouvait pas partir tant que le reste du bataillon n’était pas parti avec lui”, a déclaré sa mère.

“Juste une semaine avant d’être tué, il n’arrêtait pas de nous envoyer des notes : ‘Maman, nous n’avons pas le bon équipement… Peux-tu m’envoyer un gilet tactique ?'”

Les familles de Roy-Sirois et de Lucyszyn espèrent maintenant ramener les corps de leurs proches à la maison.