Citizens Bank condamnée à une amende de 9 millions de dollars pour des plaintes pour fraude

WASHINGTON – Le Bureau américain de la protection financière des consommateurs a infligé une amende de 9 millions de dollars à l’une des plus grandes banques de consommation du pays pour avoir enfreint la loi fédérale sur les finances des consommateurs et pour avoir omis de traiter correctement les litiges liés aux cartes de crédit, selon un jugement publié mardi.

L’agence a résolu son procès 2020 contre Citizens Bank, basée à Rhode Island, pour avoir enfreint le Loi sur la vérité dans les prêts, qui protège les consommateurs contre les pratiques déloyales de facturation et de cartes de crédit. Le CFPB a déclaré que la banque a automatiquement refusé les réclamations pour fraude et les avis d’erreur de facturation dans certaines circonstances.

Les citoyens ont également négligé de rembourser intégralement les charges et les frais, et la banque n’a pas émis de lettres d’accusé de réception obligatoires et d’avis de refus en réponse aux erreurs de facturation, selon le procès du CFPB.

« La loi fédérale accorde des droits importants aux titulaires de carte de crédit lors de la contestation des transactions et de la résolution des erreurs de facturation », a déclaré le directeur du CFPB, Rohit Chopra, dans un communiqué. « Alors que l’encours de la dette de carte de crédit approche 1 000 milliards de dollars, le CFPB surveillera de près la conduite de l’industrie des cartes de crédit. »

En vertu de TILA, les émetteurs de cartes de crédit sont tenus d’enquêter sur toutes les réclamations pour fraude et de rembourser le montant en question ainsi que les frais associés si une utilisation non autorisée est découverte. Mais les citoyens ont automatiquement refusé les réclamations d’utilisation non autorisée et les avis d’erreur de facturation aux clients qui n’ont pas renvoyé l’affidavit de fraude de la banque, selon le jugement.

Des refus automatiques ont également été émis lorsque les consommateurs refusaient ou ne pouvaient pas se conformer à une loi exigeant la notarisation de l’affidavit ou de la promesse de comparaître devant le tribunal. CFPB a déclaré que Citizens a également redirigé les demandes de renvoi vers des organisations de conseil en crédit de sa ligne sans frais désignée vers le service client général ou les recouvrements en fonction de l’état du compte. La faute professionnelle a commencé au moins en 2010 et a persisté jusqu’au début de 2016, selon la poursuite.

Citizens Bank a déclaré que le problème affectait un petit sous-ensemble de ses clients de carte de crédit.

« Bien que Citizens continue d’être en désaccord avec la position du CFPB concernant ces problèmes résolus depuis longtemps, qui ont été auto-identifiés et résolus volontairement il y a des années, nous sommes heureux de mettre cette question derrière nous », a déclaré Polly Klane, avocate générale de Citizens.

Outre l’amende de 9 millions de dollars au fonds d’aide aux victimes du CFPB, les citoyens doivent s’assurer que leurs pratiques en matière de cartes de crédit sont conformes à la loi et cesser de promulguer l’affidavit de fraude, selon le communiqué.

Citizens Bank est l’une des 15 plus grandes banques de consommation aux États-Unis avec des succursales et des guichets automatiques dans 14 États et à Washington, DC C’est une filiale de Groupe financier des citoyens qui a déclaré 222 milliards de dollars d’actifs au 31 mars.