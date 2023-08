Citizen suspend les ventes de la montre intelligente CZ en raison de problèmes logiciels

La deuxième génération de la marque de montres intelligentes Citizen aurait souffert de problèmes et d’une durée de vie réduite de la batterie. Image : Citoyen

La dernière tentative de Watchmaker Citizen visant à créer une montre intelligente d’apparence traditionnelle mais à la fois technologiquement lourde ne s’est pas déroulée comme prévu. L’entreprise a lancé sa montre intelligente CZ au CES cette année, proclamant que les fonctionnalités de santé de l’appareil garderaient une trace de tout votre sommeil et de votre activité physique pour fournir aux utilisateurs des « tests de vigilance ». Cependant, la société a suspendu les ventes de la montre intelligente de deuxième génération après que les critiques se soient plaints de bugs dans les applications et d’une courte durée de vie de la batterie.

Ok Google, où est passée la durée de vie de la batterie de ma montre ?

Câblé d’abord signalé Jeudi, l’ancien horloger avait décidé de suspendre les ventes de la Smartwatch CZ à 350 $. Dans un e-mail adressé à Gizmodo, un porte-parole de l’entreprise a déclaré : « Nous avons identifié un problème logiciel technique qui affecte les modèles à écran tactile Gen-2 CZ Smart… et travaillons avec notre équipe de contrôle qualité pour le résoudre. » Le problème n’affecte que les montres CZ Smart Touchscreen, et pas d’autres comme la Smart Hybrid.

Les produits actuellement suspendus comprennent :

MX1003-71

MX1000-28X

MX1000-01X

MX1000-52X

MX1005-83X

MX1002-57X

MX1018-06X

MX1017-50X

MX1010-59X

MX1011-05X

MX1016-28X

La montre est sur le marché depuis mai, mais il n’y a pas eu beaucoup d’avis professionnels à son sujet. Cependant, de nombreuses critiques sur Amazone ont cité une faible autonomie de la batterie par rapport à d’autres appareils au même prix, ainsi qu’une interface buggée qui laissait l’écran gelé.

Lorsque la montre a fait ses débuts, Citizen avait promis aux utilisateurs qu’ils bénéficieraient d’une autonomie de batterie supérieure à 24 heures. Commentaires sur l’entreprise propre page produit mentionnez que l’appareil pourrait même ne pas avoir une demi-journée d’autonomie avant de devoir être rechargé. En réponse aux clients, la société a déclaré que les évaluateurs pourraient devoir modifier les paramètres de l’appareil afin de prolonger la durée d’utilisation.

Certains utilisateurs se sont également plaints du manque de résistance à l’eau de la CZ Smartwatch, comme beaucoup de ses concurrents. La montre est classée IPX6, ce qui signifie qu’elle résistant uniquement aux interactions « mineures » avec l’eau, comme la sueur ou la pluie. Il s’agit d’un problème similaire avec le Version génération 1 de la montre intelligente de Citizen, ce qui n’est rien en comparaison avec les offres les plus récentes de Samsung et d’Apple. Les dernières itérations de Samsung Montre Galaxie offre une résistance à l’eau IPX8, idéale pour nager dans des piscines peu profondes et pendant 30 minutes dans environ trois pieds d’eau. Le Apple Watch Ultra à 799 $ est rendu étanche à des profondeurs supérieures à 40 mètres, mais même la série 8 standard est conçue pour la natation.

Le principal problème de la montre Citizen est que sa fonction de suivi de la santé « YouQ » – celle annoncée par Citizen était basée sur le test de vigilance psychomotrice de la NASA – est inexacte et a tendance à geler. La fonctionnalité a été développée en collaboration avec IBM et la NASA et était censée proposer aux utilisateurs des suggestions à différents moments de la journée pour récupérer de l’énergie ou se détendre s’ils étaient trop énervés. Il s’agit essentiellement d’un rappel de bien-être plutôt que d’un tracker d’exercice au niveau Fitbit.

YouQ était l’un des principaux arguments de vente de la montre, ses problèmes ont donc été un grand préjudice aux yeux des critiques. Outre YouQ, la montre utilise Wear OS 3 de Google. D’autres appareils Wear OS 3 ont également eu des problèmes avec la durée de vie de la batterie, ce qui pourrait être résolu avec le prochaine montre OS 4.