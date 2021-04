Il est parfait. Et puis il y a presque parfait. Et comme tous ceux qui ont déjà obtenu 99% à un test peuvent vous le dire, les deux ne sont pas la même chose. «Citizen Kane», le classique d’Orson Welles de 1941 sur l’ascension et la chute du magnat de l’édition Charles Foster Kane, a longtemps eu une note de critique parfaite sur le site Web du film Rotten Tomatoes, qui avait rassemblé 115 critiques. Jusqu’au mois dernier. C’est à ce moment-là qu’un article redécouvert par un critique décédé il y a des décennies a joué le spoiler. Le 80 ans, moins qu’effusif revoir, titré «Citizen Kane ne parvient pas à impressionner le critique comme le plus grand jamais filmé», a refait surface le mois dernier dans le cadre d’un nouveau projet d’archivage chez Rotten Tomatoes. La critique, qui a paru dans le Chicago Tribune en 1941 et a été discrètement ajoutée à la page «Citizen Kane» sur Tomates pourries en mars, a apporté le film classique, qui est régulièrement placé au sommet des listes des plus grands films américains, en bas d’une cheville ou deux. « Vous avez beaucoup entendu parler de cette photo et je vois par les publicités que certains experts pensent que c’est » le plus grand film jamais réalisé « », a écrit le critique, dont le pseudonyme pseudonyme était Mae Tinee. « Je ne. »

Le problème? C’était un peu trop frais, apparemment. «C’est intéressant», a écrit le critique. « C’est différent. En fait, c’est assez bizarre pour devenir une pièce de musée. Mais son sacrifice de la simplicité à l’excentricité le prive de sa distinction et de sa valeur de divertissement en général. » La photographie en noir et blanc du film, qui a été louée pendant des années pour sa touche atmosphérique et noirâtre, a été critiquée comme «sombre et effrayante» par le critique, qui a déclaré que cela «donne la chair de poule». «J’ai continué à souhaiter qu’ils laissent entrer un peu de soleil», a-t-elle écrit. (Elle était cependant fan de Welles en tant qu’acteur, l’appelant un «interprète zélé et efficace.») Avec l’inclusion de son opinion dissidente, le film est désormais évalué à seulement 99 pour cent de «frais» sur le tomate pour tomates pourries. Cela signifie que, selon le site de critiques, il y a maintenant 63 films avec au moins 40 critiques qui sont maintenant plus universellement admirés par la critique que «Citizen Kane». Le site «100% Club» comprend des classiques prévisibles («Modern Times», «Singin ‘in the Rain», «The Maltese Falcon») et des films récents moins prévisibles (les deux premiers films «Toy Story»).

Un membre du club? «Paddington 2», le film pour enfants sur un ours qui, selon le site d’avis, «Répand la joie et la marmelade partout où il va.» Son scénariste et réalisateur, Paul King, a dit au Hollywood Reporter que s’il était content que le film soit sur la liste, il ne le prendrait pas trop au sérieux pour «Citizen Kane». « Je ne laisserai pas trop monter dans ma tête et construirai immédiatement mon Xanadu, » dit-il. Rotten Tomates, qui pourrait bientôt prendre les notes critiques de plus de classiques sur terre à mesure que d’anciennes revues d’archives sont ajoutées au site, a précédemment reconnu que les membres du «100% Club» ne sont pas nécessairement parfaits. « C’est une route difficile pour un film d’obtenir une réponse à 100% avec les critiques, pleine de risques, » une page sur le site consacré aux parangons du pourcentage parfait dit. «Et si un petit trou dans l’intrigue était assez grand pour irriter un critique perspicace? Et si le directeur de la photographie ne se présentait pas ce jour-là pour une scène cruciale? Et s’il y avait une performance de bum de l’un des extras d’arrière-plan? « L’opinion de Mae Tinee sur «Citizen Kane» était une opinion minoritaire à l’époque. «Malgré quelques lacunes déconcertantes et d’étranges ambiguïtés dans la création du personnage principal», écrivait le critique Bosley Crowther dans le New York Times après avoir assisté à la première du film en 1941 au Palace Theatre, «Citizen Kane» est de loin le le film le plus surprenant et le plus passionnant du point de vue cinématographique à voir ici sur bien des lunes. « En fait », a-t-il ajouté, « c’est presque le film le plus sensationnel jamais réalisé à Hollywood. » Le film a également été l’inspiration récente de « Mank » de Netflix, un biopic du scénariste de « Citizen Kane » Herman J. Mankiewicz, qui mettait en vedette Gary Oldman et a remporté deux Oscars dimanche (mais que les critiques agrégés par Rotten Tomatoes n’ont noté que 83 pour cent frais).