Le candidat à la mairie de New York, Ray McGuire, prend la parole lors d’une conférence de presse à la Chambre de justice du National Action Network pour dénoncer la montée des attaques contre les Américains d’origine asiatique le 18 mars 2021 à New York.

L’ancien dirigeant de Citigroup, Ray McGuire, qui se présente comme maire de New York, recevra un total de plus de 5 millions de dollars de la banque de Wall Street de 2022 à 2025.

CNBC a obtenu le 2020 de McGuire divulgation financière rapport après avoir demandé le document au Conflict of Interest Board de New York.

Alors que McGuire est à égalité au cinquième rang du Sondage Spectrum News NY1 / Ipsos, s’il remportait la course à la mairie, les paiements de Citi pourraient s’ajouter à ce qu’il gagne en tant que directeur général de la ville. Un rapport Politico de 2019 montre que le maire de New York, Bill De Blasio, a gagné plus de 250 000 $ en un an.

Le dépôt montre que McGuire sera payé en quatre versements égaux à partir de l’année prochaine et se terminant en 2025, pour un total d’un peu plus de 5,7 millions de dollars.

Citi annoncé en octobre que McGuire démissionnerait de son poste. Il était au sein du géant financier depuis au moins 15 ans. Il a officiellement annoncé sa candidature à la mairie en décembre.

McGuire ne serait pas le seul riche chef d’entreprise à devenir maire s’il gagnait. Mike Bloomberg, qui a actuellement une valeur nette de plus de 55 milliards de dollars, a été maire de la ville pendant 12 ans. Bloomberg a financé toutes ses campagnes avec son propre argent. Bloomberg a choisi de renoncer au salaire d’un maire et accepté seulement 1 $ par an.

McGuire a recueilli plus de 7 millions de dollars depuis son entrée dans la course, avec des contributions provenant de chefs d’entreprise de New York.

McGuire a couru, au moins en partie, sur son expérience en tant que cadre qui, selon lui, pourrait aider à reconstruire la ville après avoir subi un coup financier tout au long de la pandémie de coronavirus. La prochaine primaire démocrate du maire est prévue pour juin.

McGuire est en retard dans les sondages. Un récent sondage de NY1 l’a montré à égalité pour la cinquième place dans la course primaire démocrate avec l’ancien secrétaire au logement et au développement urbain Shaun Donovan. Andrew Yang, qui mène dans le dernier sondage, a gagné entre 670 000 et 2,5 millions de dollars l’an dernier, selon Spectrum News.

Un conseiller de McGuire, qui a également conseillé Bloomberg, a déclaré à CNBC que l’ancien dirigeant de Citi s’entretiendrait avec le Conseil des conflits d’intérêts pour discuter des prochaines étapes s’il devait gagner la course. Le conseiller a noté que la conversation avec le conseil pourrait inclure la manière de gérer ses actifs et l’entente avec Citi. Ce conseiller a refusé d’être nommé afin de parler librement des projets de McGuire.

Citi a déclaré que le paiement faisait partie de la norme de l’entreprise.

« Dans le cadre de notre programme de bonus annuel régulier, une grande partie de la rémunération gagnée par un employé chaque année n’est pas payée lorsqu’elle est gagnée, mais est plutôt versée sur une période de quatre ans », a déclaré une porte-parole de Citi. « Le traitement des montants différés de M. McGuire suit notre politique standard pour les employés qui prennent leur retraite après un long service chez Citi. »

L’année dernière, McGuire semble avoir gagné au moins 1 million de dollars en 2020 à Citi, notamment grâce aux gains en capital, aux dividendes et aux intérêts. Il détient également des actions dans plus de 100 sociétés, dont Pfizer, Pepsi, Eli Lilly, AT&T, Nintendo et Bayer. Le dossier n’incluait pas son salaire annuel.

Le rapport répertorie également plus de 500 000 $ de revenus différés de Citi.

McGuire a également des investissements dans de nombreuses sociétés de capital-investissement et des fonds spéculatifs. Le dépôt montre que la valeur de ces investissements vaut au moins 2 millions de dollars.

McGuire énumère également trois propriétés résidentielles qu’il possède dans l’Ohio, où il est né.

Les trois propriétés ont une valeur combinée d’au moins 850 000 $, selon le dépôt.