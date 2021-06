Citigroup s’attaque à JPMorgan avec une nouvelle carte 5%

Les banques se sont récemment emportées sur elles-mêmes pour attirer de nouveaux clients par carte de crédit, en offrant de gros bonus de 100 000 points et en lançant de nouveaux produits.

Aujourd’hui, Citigroup s’attaque à l’un des segments de cartes à la croissance la plus rapide.

La banque lance jeudi une carte de crédit qui offre aux utilisateurs 5% de remise en argent sur jusqu’à 500 $ de dépenses par mois dans une catégorie – des restaurants à l’épicerie ou aux voyages – et 1% de remise en argent sur tous les autres achats, selon Pam Habner, responsable des cartes de marque américaines de Citigroup.

Contrairement aux cartes existantes de concurrents comme JPMorgan Chase, le nouveau produit, appelé Custom Cash, n’exige pas que les utilisateurs s’inscrire dans ou sélectionnez les catégories pour ce taux de 5 % ; au lieu de cela, il applique automatiquement le taux à la catégorie supérieure de dépenses d’un utilisateur.

« Le problème avec ces cartes, c’est qu’elles sont compliquées ; vous devez garder une trace des catégories tournantes qui changent chaque trimestre, ou vous devez vous rappeler ce que l’émetteur spécifie comme catégorie sur laquelle vous pourriez obtenir une remise en argent », a déclaré Habner cette semaine dans un entretien.

« Le client doit donc s’adapter à ce que la carte propose, par opposition à ce qu’elle devrait être, c’est-à-dire que la carte s’adapte simplement au mode de vie du client », a-t-elle déclaré.

Habner a une vision unique du paysage concurrentiel des cartes. Elle rejoint Citigroup l’année dernière de JPMorgan, où elle était crédité en aidant à créer la carte Sapphire Reserve de la banque. Ce produit était si populaire lors de son lancement en 2016 que la banque a manqué de métal utilisé dans les cartes.

Le Sapphire, qui offrait un niveau de récompenses sans précédent à l’époque, a intensifié la bataille entre les banques pour les clients dépensiers. Les émetteurs de cartes de crédit, dont American Express, Capital One et Discover, ont été contraints d’offrir de somptueux bonus de connexion.

Cela a également contribué à diffuser une sous-culture de maximiseurs de récompenses, des personnes qui extraient le plus grand nombre de points possible d’un ensemble de cartes en rotation, s’appuyant sur des feuilles de calcul Excel pour garder une trace de tout cela. Les utilisateurs de cartes avertis ont forcé JPMorgan à accepter plusieurs gros coups comptables, admettant que les clients gagnaient des points plus rapidement que la banque ne l’avait prévu.