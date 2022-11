Citigroup, Manchester United, Nordstrom, Tesla et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux mercredi à midi:

Citigroup — Le titre a chuté de 2,3 % après que Citigroup ait été informé qu’il devait remédier aux faiblesses de sa gestion des données financières par les régulateurs bancaires américains. Ces groupes de réglementation ont déclaré que les problèmes pourraient entraver sa capacité à produire des rapports corrects pendant les périodes difficiles.

actualités liées à l’investissement Pro Picks: Regardez tous les grands appels d’actions de mardi sur CNBC

Manchester United – Les actions du club de football Manchester United ont bondi de 16%, leur deuxième journée consécutive de gains à deux chiffres, et ont atteint un nouveau sommet de 52 semaines après que les propriétaires ont déclaré qu’ils exploraient des alternatives stratégiques, y compris une vente potentielle.

Deere — Les actions du fabricant d’équipement lourd ont bondi de 5,8 %, en bonne voie pour une clôture record, après que la société a annoncé des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour son quatrième trimestre fiscal. Deere a également publié des perspectives optimistes, affirmant qu’elle avait bénéficié de fondamentaux agricoles positifs et d’investissements accrus dans les infrastructures.

Tesla – Le stock de véhicules électriques a bondi de 5,6% après que Citi l’ait mis à niveau à neutre à partir de la vente, citant une perspective risque-récompense plus équilibrée.

Crédit Suisse – La banque a chuté de 6,7% après avoir averti de 1,6 milliard de dollars de pertes trimestrielles liées aux clients tirant de l’argent. La nouvelle survient alors que les inquiétudes concernant la santé de l’entreprise grandissent plus tôt dans l’année. Les actionnaires ont approuvé une augmentation de capital de 4,2 milliards de dollars pour améliorer la situation financière de la banque.

Nordström –Le grand magasin a vu son stock chuter de plus de 5% après que la société a déclaré que les ventes avaient ralenti au cours des derniers mois. Nordstrom a également réaffirmé ses perspectives de bénéfices pour l’exercice. Cependant, le détaillant a battu les estimations du chiffre d’affaires et du résultat net pour son dernier trimestre.

Autodesk – Les actions ont chuté de 5,6 % après que la société a publié de faibles perspectives financières malgré des attentes supérieures et inférieures pour son dernier trimestre. Il a déclaré que les clients hésitaient à signer des contrats à long terme compte tenu de l’incertitude économique.

Actions énergétiques – Les actions pétrolières de renom se sont négociées à la baisse et ont fait de l’énergie la pire performance au cours des premières heures de négociation au sein du S&P 500. Les actions pétrolières à la traîne comprenaient SLB et Hess, qui ont chuté de plus de 4 % chacune. ConocoPhillips a également chuté de 3 %.

Groupe Paramount – L’action de la fiducie immobilière a perdu 2,3 ​​% après que Morgan Stanley l’a rétrogradée à poids égal par rapport à sa surpondération, citant un environnement de marché des capitaux plus difficile qui pourrait nuire à la société à moyen terme.

Deviner – La société de vêtements a affiché des résultats décevants au troisième trimestre et des perspectives en baisse pour l’année entière. Guess a déclaré que l’environnement difficile du commerce de détail et la hausse du dollar américain ont nui à ses performances tout en notant qu’il devrait bien se comporter pendant la période des fêtes. Le titre a brièvement chuté de 6,7 % mais s’est échangé légèrement plus haut vers midi.

– Yun Li, Samantha Subin et Carmen Reinicke de CNBC ont contribué au reportage