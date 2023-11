Cities: Skylines 2 – Comment augmenter le divertissement

L’objectif de Villes : Skylines 2 est de construire une ville la plus attractive possible. Cela inclut de bons soins de santé, une force de police solide et de nombreux lieux de divertissement comme des parcs et des terrains de sport. Certains bâtiments commerciaux proposent également des divertissements, mais en général, il est préférable que les joueurs répondent eux-mêmes à ce besoin citoyen.





Le menu Parcs et loisirs se déverrouille une fois que les joueurs atteignent la quatrième étape, Grand Village. Cela vient avec quelques petits parcs, mais les joueurs devront acheter tout le reste en utilisant des points de développement. Les joueurs devraient le faire le plus tôt possible, car les petits parcs ne peuvent offrir qu’une valeur de divertissement limitée. Villes : Skylines 2.

Entretien du parc

La première mise à niveau dans l’arborescence Parcs et loisirs est la maintenance du parc. Cela débloque un bâtiment spécial chargé de maintenir en bon état tous les parcs et lieux publics de la ville. Si les joueurs laissent pourrir les parcs, leur valeur de divertissement diminuera. Cela signifie qu’ils n’apporteront pas le même bénéfice au bien-être des citoyens, ce qui est l’objectif de chaque parc et bâtiment de loisirs du jeu.

Un bâtiment d’entretien du parc ne coûtera pas cher et peut gérer un grand nombre de parcs, mais il le fait en envoyant des camions le long du réseau routier. Cela signifie qu’ils dépendent d’une bonne circulation dans toute la ville pour faire leur travail à temps, mais qu’en tant que véhicules urbains, ils peuvent circuler sur les routes piétonnes et dans d’autres zones inaccessibles aux véhicules ordinaires.

Divertissement et densité de population

À mesure que les joueurs remplacent les zones résidentielles à faible densité par des zones à densité moyenne et élevée, ils remarqueront peut-être que les parcs qu’ils placent ne couvrent plus autant la superficie du quartier qu’avant. Essentiellement, chaque famille vivant dans un immeuble augmente la demande de divertissement du bâtiment, et donc ce qui fonctionne pour une banlieue tentaculaire ne suffira pas pour un gratte-ciel. Les joueurs doivent construire des parcs et des bâtiments de loisirs plus nombreux et de meilleure qualité s’ils veulent améliorer le bien-être des divertissements dans un quartier densément peuplé.

Les bâtiments que les joueurs obtiennent gratuitement sont de petits parcs. Ceux-ci conviennent aux zones à faible densité, mais ils cessent tout simplement de fonctionner lorsque les joueurs changent de zone pour une densité élevée.

Bâtiment Coût Entretien des loisirs Attraction Petit parc 10 000 2 000 +1 Extérieur 1 Petite place 20 000 4 000 +1 Extérieur 5 Petite aire de jeux 5 000 1 000 +2 Extérieur 1 Parc à chien 10 000 2 000 +2 Extérieur 1 Site de feu de camp 30 000 6 000 +5 Extérieur dix

Notez que même si le Campfire Site a des statistiques supérieures, il est également beaucoup plus grand que les autres petits parcs. La dernière statistique, l’attractivité, représente la probabilité que les touristes se présentent et utilisent l’installation.

Les deux types de parcs suivants sont les grands parcs et les parcs sportifs. Les joueurs peuvent les débloquer pour deux points de développement chacun après avoir acheté le bâtiment d’entretien du parc.

Bâtiment Coût Entretien des loisirs Attraction Grand parc municipal 42 000 8 500 +3 Extérieur dix Grande place 56 000 12 500 +5 Extérieur 15 Grande aire de jeux 14 000 2 500 +5 Extérieur 5

Bâtiment Coût Entretien des loisirs Attraction Court de tennis 14 000 2 500 +5 Extérieur 5 Salle de sport extérieure 15 000 3 000 +5 Extérieur 5 Parc de skate 15 000 3 000 +5 Extérieur 5 Terrain de basketball 14 000 2 500 +5 Extérieur 5

Les parcs sportifs ont chacun des statistiques similaires, mais ils se présentent sous des formes différentes dont les joueurs peuvent profiter pour les intégrer dans les grilles de quartier.

Après avoir débloqué les deux types de parcs précédents, les joueurs peuvent acheter de grands parcs sportifs pour quatre points de développement.

Bâtiment Coût Entretien des loisirs Attraction Terrain de football américain 160 000 30 000 +20 Extérieur 25 Terrain de football 160 000 30 000 +20 Extérieur 25 Piscine communautaire 80 000 16 000 +20 été 15

« Été » signifie que la piscine communautaire n’offre son bonus de loisirs que pendant les mois d’été. De même, toutes les qualifications « Outdoor » font que ces parcs perdent une grande partie de leurs bienfaits lorsqu’il pleut ou qu’il neige.

La dernière mise à niveau de l’arborescence Parcs et loisirs concerne les attractions touristiques. L’achat coûte huit points de développement et, même si les bâtiments offrent de bons avantages en matière de loisirs, le véritable objectif de leur construction est de renforcer l’attractivité de la ville.

Bâtiment Coût Entretien des loisirs Attraction Tour d’observation 3 200 000 320 000 +75 Intérieur 40 Statue de bronze 3 200 000 320 000 +25 Extérieur 50 Parc aquatique 800 000 80 000 +25 été 75 Château médiéval 4 800 000 480 000 +20 Extérieur 85

Le dernier onglet du menu Parcs et loisirs concerne les points de repère. Les monuments ne coûtent aucun point de développement à débloquer, mais il est peu probable que les joueurs les achètent dès le début en raison de leur coût et de leur valeur d’entretien incroyablement élevés. Pourtant, ils constituent un bon moyen de personnaliser une ville de fin de partie si les joueurs décident d’investir leur argent.

Bâtiment Coût Entretien des loisirs Attraction Nasinneule 4 800 000 480 000 +75 Intérieur 115 grand hôtel 1 600 000 160 000 +75 Intérieur 115 Grande roue 5 600 000 560 000 +75 Intérieur 110 Galerie nationale d’art 3 200 000 320 000 +100 Intérieur 120 Notre Dame 5 600 000 560 000 +125 Intérieur 175 Namdaemun 5 600 000 560 000 +100 en extérieur 125 jardin botanique 1 600 000 160 000 +100 en extérieur 125 Bâtiment de la Diète nationale 5 600 000 560 000 +100 en extérieur 125 Clocher de Xi’an 5 600 000 560 000 +100 en extérieur 125

Inutile de dire que les joueurs ne peuvent construire qu’un seul exemplaire de chaque monument d’une ville.

Villes : horizons 2 est disponible dès maintenant sur PC, PS5 et Xbox Series X/S.