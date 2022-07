Citi, Wells Fargo, Sunrun et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Pinterest – Les actions de la société de médias sociaux de partage d’images ont bondi de 15% sur un rapport du Wall Street Journal selon lequel Elliott Management a acquis une participation de plus de 9%.

Citigroup – Citigroup a rebondi de 11% après que les bénéfices du deuxième trimestre aient battu les résultats supérieurs et inférieurs. Citigroup était la seule des quatre grandes banques à avoir déclaré des bénéfices cette semaine à dépasser les attentes en matière de revenus.

Wells Fargo – Les actions de Wells Fargo ont bondi de plus de 5% après que la banque a annoncé ses résultats trimestriels vendredi matin. La banque a raté les estimations de revenus des analystes, mais a battu le bénéfice ajusté par action, à 82 cents contre 80 cents attendus. La hausse des taux d’intérêt a aidé la banque au cours du trimestre, le revenu net d’intérêts ayant grimpé de 16 % sur l’année, ce qui devrait aider la banque à compenser les pressions supplémentaires sur son unité hypothécaire et d’autres opérations à l’avenir.

State Street – Les actions ont bondi de 7% après que la fiduciaire des services financiers a signalé un dépassement des estimations du bénéfice par action. State Street a déclaré un bénéfice de 1,94 $ par action sur des revenus de 2,95 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à un bénéfice de 1,73 $ par action sur des revenus de 2,99 milliards de dollars.

Bank of New York Mellon – La société de portefeuille bancaire a bondi de plus de 5% après une baisse des revenus dans ses résultats du deuxième trimestre. Bank of New York Mellon a enregistré des revenus de 4,25 milliards de dollars, contre des estimations consensuelles de Refinitiv de 4,17 milliards de dollars.

US Bancorp – US Bancorp a gagné 5% après des bénéfices trimestriels qui ont dépassé les attentes en matière de revenus. La banque a enregistré des revenus de 6,01 milliards de dollars contre des analystes interrogés par Refinitiv qui s’attendaient à des revenus de 5,89 milliards de dollars.

UnitedHealth Group – Les actions ont bondi de 5% après que les bénéfices trimestriels de l’assureur-maladie aient dépassé les attentes. UnitedHealth a déclaré un bénéfice de 5,57 dollars par action sur des revenus de 80,33 milliards de dollars. L’UNH devait déclarer un bénéfice de 5,20 dollars par action sur un chiffre d’affaires de 79,68 milliards de dollars, selon les estimations consensuelles de Refinitiv.

Sunrun – Les actions solaires ont diminué vendredi à la suite d’un rapport de NBC News selon lequel le sénateur Joe Manchin ne soutiendrait pas un projet de loi augmentant les dépenses pour lutter contre le changement climatique. L’histoire citait un démocrate informé des conversations. Sunrun a chuté de 9 %, First Solar de 9 %, SunPower de 5 % et SolarEdge Technologies de 2 %.

— Samantha Subin et Carmen Reinicke de CNBC ont contribué au reportage.