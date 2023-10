Citi vend ses activités de gestion de patrimoine en Chine dans le cadre d’un repli international de la consommation

Groupe Citi (C) met fin à une autre partie de son empire bancaire à la consommation en dehors des États-Unis, dans le cadre de la dernière mesure prise par la PDG Jane Fraser pour simplifier la troisième plus grande banque américaine.

Le prêteur new-yorkais a annoncé dimanche soir un accord pour vendre son portefeuille de biens de consommation en Chine à HSBC.

La vente comprend des dépôts et des actifs d’investissement sous gestion de 3,6 milliards de dollars et n’inclut pas les opérations institutionnelles de la banque en Chine. À la fin de l’année dernière, la banque de consommateurs de Citi en Chine employait 1 200 travailleurs locaux, et HSBC prévoit d’étendre ses offres à certains de ces employés.

Deux mois après que Fraser soit devenu PDG en 2021, Citigroup a annoncé pour la première fois son intention de se retirer de quatorze franchises grand public en Asie, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et au Mexique. La banque a depuis fermé huit de ces franchises, notamment en Australie, en Malaisie, en Inde et à Taiwan.

Jane Fraser, PDG de Citi. REUTERS/Mike Blake

La banque prévoit de finaliser la vente de ses activités grand public en Indonésie avant la fin 2023, a déclaré une porte-parole de Citigroup.

« Nous franchissons des étapes importantes en nous désengageant de nos activités de banque grand public en Chine et continuons de progresser dans nos cessions dans le cadre de notre stratégie visant à simplifier Citi », a déclaré Titi Cole, responsable des franchises historiques de Citi, dans un communiqué.

Le retrait des consommateurs de certaines régions du monde fait partie d’une réorganisation plus vaste en cours chez Citigroup, alors que Fraser espère améliorer la rentabilité de la banque et relancer le cours de ses actions, qui est à la traîne de ses pairs depuis des années.

Citigroup était en baisse de plus de 1% lundi matin. Depuis le début de l’année 2023, le titre a baissé de plus de 11 %, atteignant mardi dernier son cours le plus bas depuis trois ans.

L’indice bancaire KBW Nasdaq est en hausse de 0,85% sur la journée. Depuis le début de l’année, il a chuté de 25 %.

En septembre, Fraser a présenté une réorganisation à l’échelle de l’entreprise qu’elle a qualifiée de changement « le plus conséquent » dans le fonctionnement de Citi depuis près de deux décennies. La réorganisation vise à éliminer des décennies de pléthore d’entreprises au sein de la grande banque en divisant ses opérations en cinq unités distinctes, dont chacune des dirigeants relève directement de Fraser.

Elle a décrit ce changement comme la « grande prochaine étape » de Citi après sa décision de se débarrasser de ses anciennes activités grand public.

La réorganisation devrait éliminer les cadres intermédiaires qui ne correspondent plus aux cinq activités nouvellement créées de la banque. Citi n’a pas divulgué les licenciements prévus ni les dépenses liées à ce déménagement, bien que Fraser ait clairement indiqué que le changement entraînerait une réduction des 240 000 employés de la banque.

« Nous dirons au revoir à des collègues très talentueux et travailleurs », a écrit Fraser dans une note de septembre.

Au cours du premier semestre 2023, Citigroup a licencié 5 000 employés, a annoncé la banque en juillet. Une porte-parole de Citi a déclaré que la banque ferait le point sur sa réorganisation radicale lorsqu’elle publierait vendredi ses résultats du troisième trimestre.

Les chiffres réels sur les réductions ne seront toutefois disponibles qu’au début de l’année prochaine. Pour le trimestre, la banque devrait publier une marge bénéficiaire nette inférieure de moitié à celle de ses pairs, selon les estimations consensuelles des analystes compilées par Bloomberg.

