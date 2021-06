Citi sur les investissements ESG, l’énergie verte, les énergies renouvelables, la cybersécurité

De grands panneaux solaires sont visibles dans une centrale solaire à Hami, en Chine, le 8 mai 2013. STR | AFP | Getty Images

De l’énergie verte à l’égalité d’accès à l’éducation et à la technologie, les investisseurs peuvent trouver des opportunités de gagner de l’argent grâce à ces « tendances imparables », explique Citi. Les énergies alternatives et vertes sont « très productives en ce moment » en ce qui concerne les tendances mondiales, a déclaré Ken Peng, responsable de la stratégie d’investissement pour l’Asie-Pacifique chez Citi Private Bank, lors d’une conférence de presse virtuelle mercredi. « Les gouvernements du monde entier, de la Chine à l’Europe en passant par les États-Unis, se concentrent sur le développement durable et mettent de l’argent là où ils disent », a-t-il déclaré. Mais le secteur « a couru un peu trop chaud » en 2020, alors que les investisseurs sont entrés avec de l’argent emprunté, a-t-il déclaré. Dans les mois qui ont suivi janvier, les investisseurs sont sortis de leurs positions et ce marché a chuté de 40 % en mai.

Maintenant, a-t-il déclaré, « Je pense que cela présente une opportunité très intéressante de monter dans le bus pour cette tendance qui est susceptible d’être avec nous pendant une bonne partie de la prochaine décennie. » David Bailin, directeur des investissements chez Citi Global Wealth, a également déclaré qu’au cours des cinq à dix prochaines années, les investisseurs – en particulier les plus jeunes – mettront « l’accent énorme » sur l’investissement durable et responsable, et pas seulement sur les bénéfices. Ils examineront comment les entreprises traitent l’environnement, les employés et même la politique feront partie de leur décision d’investissement, a-t-il déclaré mardi à CNBC.

Il a déclaré que les plus importantes seront les « tendances imparables » telles que le changement climatique et la justice sociale, y compris l’égalité d’accès à l’éducation et à la technologie. « Ce sont tous des domaines qui, je pense, connaîtront une croissance inhabituelle au cours des cinq à dix prochaines années », a déclaré Bailin, qui est également le responsable mondial des investissements de la société. « Donc, ces deux choses vont converger et je pense, créer une opportunité pour les investisseurs de gagner de l’argent en faisant le bien. » De tels investissements, appelés investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), sont en augmentation. Le mois dernier, BlackRock a déclaré à CNBC que les investissements ESG pourraient atteindre 1 000 milliards de dollars d’ici 2030.

La cybersécurité dans le cadre de la réflexion ESG

La capacité des entreprises à gérer les risques de cybersécurité fait également partie de l’ensemble de la discussion ESG, a déclaré Bailin. « Dans mon esprit, ce que vous avez, c’est cette tendance imparable avec le besoin d’une plus grande défense (qui) entraîne des dépenses plus élevées dans ce domaine, c’est bon pour les personnes qui fabriquent ce type de sécurité et vous pouvez investir dans celles-ci », a-t-il déclaré.

