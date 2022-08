Citi prévoit que l’inflation au Royaume-Uni dépassera 18% en janvier alors que les prix de l’énergie montent en flèche

Citigroup a déclaré avoir identifié la cause du crash du flash et corrigé l’erreur “en quelques minutes”.

Benjamin Nabarro, associé principal au sein du groupe de stratégie globale et macro de Citi, a déclaré que les indications sur les augmentations futures seraient l’aspect le plus notable de l’annonce de cette semaine.

Le régulateur de l’énergie Ofgem annoncera cette semaine l’ampleur de la prochaine augmentation du plafond des prix à partir du 1er octobre, et Citi s’attend à une augmentation à 3 717 £ par an (4 389 $) par rapport aux 1 971 £ actuels pour un ménage moyen. Le plafond des prix limite essentiellement le montant qu’un fournisseur peut facturer pour ses tarifs, mais cette limite a récemment augmenté en raison de la hausse des prix de gros, ce qui signifie que les Britanniques ont vu leurs factures monter en flèche.

Dans une note de recherche datée de dimanche, le géant bancaire américain a mis à jour ses prévisions pour l’indice des prix à la consommation et l’indice des prix de détail à 18% et 21%, respectivement, au premier trimestre 2023. Ceci est basé sur l’hypothèse d’une politique de 300 £. compensation appliquée aux factures d’énergie des ménages d’octobre à 2024.

“Cependant, en réalité, toute réponse gouvernementale à cela impliquera probablement beaucoup plus de puissance de feu budgétaire (environ 40 milliards de livres sterling selon nous). La compensation totale de l’augmentation de l’énergie coûterait environ 30 milliards de livres sterling pour les six prochains mois (1,4% du PIB). “

Le problème de l’inflation, a-t-il ajouté, est que tout espace budgétaire déployé est susceptible d’être coincé entre des prévisions à moyen terme plus faibles et la volonté du nouveau gouvernement de réduire les impôts, ce qui signifie que les mesures désinflationnistes sont “probablement un peu plus loin dans l’ordre hiérarchique”.

Plus tôt ce mois-ci, la Banque d’Angleterre a relevé ses taux d’intérêt de 50 points de base, sa plus forte augmentation depuis 1995, et a prévu la plus longue récession du Royaume-Uni depuis la crise financière mondiale. Elle prévoit également que l’inflation culminera à 13,3 % en octobre.

Citi s’attend désormais à un nouveau resserrement monétaire de 125 points de base lors des trois prochaines réunions du Comité de politique monétaire de la Banque. L’inflation au Royaume-Uni a atteint 10,1 % par an en juillet et devrait de plus en plus dépasser les dernières projections du MPC.

“Même avec le ralentissement de l’économie, les données de la semaine dernière ont réaffirmé que le risque persistant de transmission de l’inflation globale à la fixation des salaires et des prix intérieurs pourrait s’accélérer”, a déclaré Nabarro.

“Avec l’inflation qui devrait maintenant culminer sensiblement plus haut que les 13% prévus en août, nous nous attendons à ce que le MPC conclue que les risques entourant une inflation plus persistante se sont intensifiés.”

Cela signifierait amener rapidement les taux en territoire restrictif, et Citi prévoit que si des signes d’inflation plus intégrée apparaissent, un taux de prêt de référence compris entre 6% et 7% sera nécessaire pour maîtriser l’inflation. Le taux d’escompte actuel est de 1,75 %.

“Pour l’instant cependant, nous continuons à penser que les preuves de tels effets sont limitées – avec des augmentations de

le chômage est encore plus susceptible de permettre au MPC de faire une pause au tournant de l’année”, a ajouté Nabarro.