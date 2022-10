Citi plaide en faveur de l’achat de Meta, à mesure que la monétisation de Reels s’améliore

Selon Citigroup, il existe actuellement un argument “irrésistible” pour acheter des actions dans Meta Platforms (META). Et le Club continue de soutenir le géant de la technologie comme un jeu solide à long terme à une valorisation raisonnable. Vendredi, dans une note de recherche aux clients, les analystes de Citi ont réitéré leur note d’achat sur la participation du Club, tout en citant leurs propres données de suivi des publicités qui suggèrent que la centrale des médias sociaux gagne progressivement de l’argent grâce à sa fonction vidéo courte, connue sous le nom de Reels, sur sa plateforme Instagram. “Bien que les macro-défis persistent, nous pensons que l’amélioration de la monétisation des Reels, les nouveaux formats d’annonces et une plus grande concentration sur les dépenses créent un rapport risque/récompense convaincant dans [the] actions », ont écrit les analystes. Le point de vue de Citi La recherche a montré que les soi-disant charges publicitaires ont augmenté pour Meta’s Reels sur Instagram, qui a enregistré 14 % de charges publicitaires en septembre, contre 10 % en août et 8 % en juillet. . Un pourcentage de charge publicitaire permet de quantifier le nombre de publicités présentées aux utilisateurs. Les analystes de Citi ont suivi le nombre de bobines qui étaient des publicités, par rapport au nombre de bobines publiées par les utilisateurs sur Instagram. Bien que les analystes aient reconnu qu’il existe certaines limites à leurs publicités. approche de suivi, ils ont maintenu que leurs conclusions correspondaient à peu près à ce que la direction de Meta avait prévu concernant les progrès de la monétisation de Reels. Citi a également constaté que les utilisateurs d’Instagram voyaient des publicités plus tôt dans leur expérience. (La plate-forme Facebook de Meta propose également des Reels, mais Citi n’a pas rendu compte de ces efforts de monétisation .) “Alors que la monétisation d’Instagram n’en était encore qu’à ses débuts (1 milliard de dollars de chiffre d’affaires au 2T22), nous avons été impressionnés par l’augmentation de la charge et de la qualité des publicités et notons que nous étions constamment rvved la première annonce dans Reels par la 7e vidéo, et nous avons vu l’adoption notable des marques nationales et [small brand] annonceurs, selon notre suivi », ont écrit les analystes. Fondamentalement, Citi pense qu’il y a beaucoup de croissance pour Reels à venir, affirmant que l’offre vidéo ne représente que 4% des impressions publicitaires sur Instagram malgré, selon Meta, environ 20% de le temps que les utilisateurs passent sur l’application. Cet écart suggère “une voie de croissance significative au fil du temps”, a expliqué Citi. La prise du club Nous pensons que les conclusions favorables de Citi sur la monétisation de Reels sont remarquables et encourageantes. Reels est une partie importante de la quasi- histoire à long terme étant donné l’intense concurrence présentée par la plate-forme de médias sociaux vidéo TikTok, nous accordons donc une attention particulière à toute nouvelle information sur sa croissance. -les vidéos de forme “se développent rapidement” et s’améliorent d’un trimestre à l’autre. La situation actuelle, cependant, est que Reels n’a pas monétisé au même rythme que le flux traditionnel. ou les soi-disant fonctionnalités d’histoires trouvées sur Instagram et Facebook. Cela signifie qu’au fur et à mesure que les utilisateurs passent plus de temps sur ces deux plates-formes à regarder Reels, cela leur enlève en partie le temps qu’ils pourraient consacrer à des parties plus monétisées des applications. La méta-gestion a souligné que pousser Reels, même si cela déplace les revenus des principaux flux ou histoires, est la bonne décision à long terme. Et c’est ce qui rend une découverte comme celle de Citi sur la croissance de la charge publicitaire particulièrement pertinente. Cela suggère que la transition Reels continue de montrer des résultats progressivement positifs, ce qui devrait entraîner des gains financiers au fil du temps. Et comme les analystes de Citi, nous voyons également d’un bon œil l’accent mis par Meta sur le contrôle des dépenses, y compris un rapport fin septembre indiquant que la direction prévoyait de réduire les coûts de 10 % dans les mois à venir. La nouvelle discipline du géant de la technologie est particulièrement importante dans l’environnement économique actuel. Alors que les pressions macroéconomiques et concurrentielles présentent des risques pour la croissance des revenus de Meta, la réduction des dépenses est un moyen d’améliorer ses résultats – un point que nous avons souligné plus tôt cette semaine. Bien que l’année ait été difficile pour les actions de Meta, nous pensons que la valorisation de l’action – environ 13 fois les bénéfices prévisionnels vendredi, mais bien en deçà de sa moyenne sur cinq ans de 22 fois – atténue bon nombre de ces vents contraires. Meta s’échangeait en baisse d’environ 3,65 %, à près de 134 $ par action, vendredi en milieu d’après-midi. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est un long META. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Les investisseurs restent sur la touche au milieu d’une large vente massive d’actions technologiques cette année. Les actions de Meta, la société mère de Facebook, ont chuté de plus de 30 % cette année dans un environnement macroéconomique troublant et des résultats plus faibles que prévu. Igor Golovniov | SOPA Images | fusée lumineuse | Getty Images