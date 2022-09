Ces mesures font partie d’un héritage axé sur l’inclusion financière et l’équité raciale, selon Lisa Frison, qui est responsable de l’inclusion financière et de l’équité raciale chez US Personal Banking chez Citi.

Par ailleurs, Citi lance deux nouveaux projets pilotes visant à donner plus d’accès au crédit aux personnes ayant des informations de crédit limitées ou inexistantes, ainsi qu’à fournir un accès au capital aux propriétaires de petites entreprises à Los Angeles, en mettant l’accent sur les entreprises dirigées par des femmes, des minorités et des anciens combattants.

Les nouvelles de Citi arrivent comme Bank of America a récemment annoncé son intention d’offrir de nouveaux produits hypothécaires sans acompte et sans frais de clôture pour aider les membres des communautés majoritairement minoritaires à acheter des maisons.

“Notre solution de prêt communautaire abordable aidera à rendre le rêve d’accession à la propriété durable accessible à un plus grand nombre de familles noires et hispaniques, et cela fait partie de notre engagement plus large envers les communautés que nous servons”, AJ Barkley, responsable des prêts de quartier et communautaires à la Banque de Amérique, dit dans un communiqué.

La recherche a révélé que l’accession à la propriété des Noirs a diminué. Si le taux d’accession à la propriété des Noirs était le même aujourd’hui qu’il l’était en 2000, il y aurait 770 000 propriétaires noirs de plusselon l’Institut urbain.