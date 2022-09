Dans le marché du travail d’aujourd’hui, l’aide aux frais de scolarité est devenue l’une des incitations les plus populaires que les entreprises utilisent pour attirer et garder les travailleurs.

Maintenant, certains employeurs vont plus loin, avec des programmes collégiaux gratuits pour fournir un soutien financier encore plus important.

Plus récemment, Citi a annoncé qu’elle offrait des diplômes entièrement financés par des écoles partenaires, notamment le Campus mondial de l’Université du Maryland, l’Université Walden et l’Université Western Governors, ainsi qu’une aide aux frais de scolarité pour les programmes de licence, d’études supérieures et de certificat dans d’autres écoles.

Selon la société, qui travaille en partenariat avec EdAssist by Bright Horizons, environ 38 000 employés de première ligne des services bancaires aux consommateurs de Citi seront désormais éligibles au programme élargi d’avantages en matière d’éducation, y compris l’université gratuite.

L’objectif “est de réduire l’obstacle économique pour nos collègues d’obtenir une certification ou un diplôme officiel, tout en renforçant l’avantage concurrentiel de Citi”, a déclaré Cameron Hedrick, directeur de l’apprentissage chez Citi. Cela “nous aide à faire les deux”.

Parmi ses clients, EdAssist a vu une augmentation de 33 % du nombre d’entreprises proposant des programmes d’études gratuits rien qu’en 2022, y compris des employeurs tels que McDonald’s, Synchrony, Raytheon Technologies et T-Mobile.

D’autres grands noms, dont Amazon, Home Depot, Target, Walmart, UPS, FedEx, Chipotle et Starbucks, ont également des programmes qui aident à couvrir les frais de retour à l’école. Waste Management paiera non seulement les diplômes universitaires et les certificats professionnels des employés, mais offrira également ce même avantage à leurs conjoints et enfants.

Au sortir de la pandémie, ces types d’avantages jouent un rôle important dans la compétition pour les talents et, par conséquent, de plus en plus d’entreprises offrent des opportunités de développer de nouvelles compétences, selon les récents avantages sociaux de la Society for Human Resource Management. enquête.