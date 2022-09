Citi affirme que la parité entre la livre sterling et le dollar est possible alors que le Royaume-Uni risque une crise monétaire

Cependant, les commerçants ont semblé paniquer à l’idée que le Royaume-Uni augmente son ratio dette / PIB déjà record alors qu’il dépense des milliards supplémentaires pour le soutien économique aux ménages et aux entreprises au milieu de la crise énergétique européenne, les rendements des obligations d’État augmentant au plus haut. taux quotidien en plus d’une décennie.

Le gouvernement britannique a annoncé vendredi matin le programme de réductions d’impôts le plus important depuis des décennies, alors que le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, a déclaré que le Trésor visait une tendance de croissance de 2,5 %. La croissance économique britannique a été lente ces dernières années et la Banque d’Angleterre a déclaré jeudi qu’elle était probablement en récession.

Les analystes ont déclaré qu’il y avait maintenant une chance importante que les devises atteignent la parité pour la première fois de l’histoire. Le plus bas historique de la livre sterling est proche de 1,05 $.

Vasileios Gkionakis de Citi a déclaré qu’il s’attendait à ce que la livre se négocie dans une fourchette de 1,05 $ à 1,10 $ au cours des prochains mois, mais que les risques d’une cassure plus basse, vers la parité, avaient augmenté.

“Nous pensons que le Royaume-Uni aura de plus en plus de mal à financer ce déficit dans un contexte économique qui se détériore ; quelque chose doit céder, et que quelque chose finira par être un taux de change beaucoup plus bas”, a-t-il déclaré dans une note de recherche.