Citi a ciblé les Américains d’origine arménienne et les a traités comme des criminels, affirme le régulateur américain

New York

CNN

—



Citibank a illégalement discriminé les Américains d’origine arménienne pendant des années en les sélectionnant sur les demandes de cartes de crédit en fonction de leur nom de famille, a affirmé mercredi un régulateur fédéral.

Le Bureau de protection financière des consommateurs a constaté qu’entre 2015 et 2021 au moins, Citi « ciblée » services de vente au détail demandeurs de cartes de crédit dont les employés sont associés à une origine nationale arménienne.

« Citi a traité les Américains arméniens comme des criminels susceptibles de commettre des fraudes », a affirmé le CFPB.

Citi a appliqué des critères plus stricts aux candidatures d’Américains d’origine arménienne présumés, notamment « en les refusant catégoriquement », en bloquant les comptes et en exigeant des informations supplémentaires, selon le régulateur.

Le CFPB a déclaré que Citi ciblait les candidats dont les noms de famille se terminent par « -ian » et « -yan », ainsi que les candidats de Glendale, en Californie et de ses environs, qui abrite une importante population arménienne américaine.

Les régulateurs ont brossé le tableau d’un effort orchestré par Citi pour dissimuler la prétendue discrimination, notamment en prétendument falsifié des documents.

Citi est un émetteur majeur de cartes de crédit pour magasins, notamment des cartes de vente au détail pour Home Depot, Best Buy et d’autres chaînes.

Pour punir Citi pour cette prétendue discrimination, le CFPB a ordonné à la banque de payer 25,9 millions de dollars d’amendes et de réparations pour les consommateurs. Ces sanctions comprennent une amende de 24,5 millions de dollars au fonds de secours aux victimes du CFPB.

“Malheureusement, en essayant de contrecarrer un réseau de fraude arménien bien documenté opérant dans certaines régions de Californie, quelques employés ont pris des mesures inacceptables”, a déclaré la porte-parole de Citi, Karen Kearns, dans une déclaration à CNN. “Bien que nous accordions la priorité à la protection de notre banque et de nos clients contre la fraude, il est inacceptable de fonder les décisions de crédit sur l’origine nationale.”

Le porte-parole de Citi a ajouté qu’après une enquête interne, la banque avait pris « les mesures appropriées » contre les personnes impliquées et imposé des mesures pour éviter que cela ne se reproduise. protocoles de détection de fraude », a déclaré le porte-parole de Citi.

Selon le CFPB, les superviseurs de Citi « ont conspiré pour cacher la discrimination » en disant aux employés de ne pas discuter de ces pratiques par écrit ou sur des lignes téléphoniques enregistrées.

La banque a ensuite « caché » la discrimination en mentant aux consommateurs, en leur donnant de « fausses raisons » de refus de crédit, a expliqué le CFPB.

« Citi stéréotype les Arméniens comme étant sujets au crime et à la fraude », a déclaré le directeur du CFPB, Rohit Chopra, dans un communiqué. « Citi a fabriqué illégalement des documents pour dissimuler sa discrimination. »

Sous le Loi sur l’égalité des chances en matière de créditil est illégal de refuser intentionnellement du crédit à des groupes de personnes en fonction de leur origine nationale.

La sénatrice Elizabeth Warren, critique fréquente des grandes banques, a condamné Citibank mercredi.

“La discrimination intentionnelle de Citibank contre les Américains d’origine arménienne est illégale, scandaleuse et tout simplement fausse”, a déclaré Warren, un démocrate du Massachusetts, à CNN dans un communiqué. “Le CFPB a raison de demander des comptes à la banque.”

Dennis Kelleher, PDG du groupe de défense de la réforme financière Better Markets, a qualifié les allégations contre Citi de « stupéfiantes » et s’est demandé si la punition était adaptée au crime.

“Ce montant d’amende n’a aucun sens pour Citi”, a déclaré Kelleher à CNN, soulignant qu’il représente un peu plus de 0,1 % des 20 milliards de dollars de revenus de la banque au troisième trimestre. « Les banquiers individuels, y compris les dirigeants et les superviseurs, doivent être personnellement punis par des amendes importantes et interdits de travailler dans le secteur. »

Lors d’un appel aux journalistes mercredi, Chopra a déclaré que les personnes blessées pensaient qu’elles seraient traitées équitablement par les banques.

« De nombreux Arméniens sont arrivés aux États-Unis à la fois en raison de l’opportunité mais aussi en raison des dangers physiques qu’ils couraient dans leur pays », a déclaré Chopra, soulignant que l’Arménie était un satellite de l’Union soviétique avant son effondrement. « Ceux qui ont immigré aux États-Unis ne devraient pas être soumis à une discrimination illégale fondée sur leur origine nationale. »

Le CFPB a noté que Citi avait récemment enfreint les lois sur la protection financière des consommateurs. Elle a versé 335 millions de dollars en 2018 à 1,75 million de titulaires de cartes de crédit à la consommation pour avoir prétendument violé la loi sur la vérité sur les prêts. En 2015, Citi payé près de 750 millions de dollars pour « pratiques trompeuses et déloyales » liées à la surfacturation des clients cartes de crédit.

“Je suis préoccupé par les problèmes de longue date de Citi lorsqu’il s’agit de gérer ses activités tentaculaires”, a déclaré Chopra. « Le public a fourni à Citi des plans de sauvetage très importants en raison de ses échecs de gestion passés. Il est injuste que les consommateurs continuent à en payer le prix.»

La représentante Anna Eshoo, la seule membre arméno-assyrienne du Congrès, a déclaré mercredi à CNN dans un communiqué que les membres de sa famille avaient été refoulés d’un hôtel à Fresno, en Californie, au début des années 1930 en raison de leur nom de famille.

“Mes proches n’avaient aucun pouvoir pour lutter contre la discrimination dont ils étaient victimes, mais aujourd’hui, une agence pour laquelle j’ai voté pour la création, le Bureau de protection financière des consommateurs, a rendu justice nécessaire”, a déclaré Eshoo, soulignant les sanctions imposées à Citi. « Que leur comportement choquant soit relégué aux poubelles de l’histoire et ne soit jamais oublié pour leur fraude et leur tromperie. »

Anthony Barsamian, coprésident de l’Assemblée arménienne d’Amérique, a qualifié la prétendue discrimination de Citi de « absolument scandaleuse ».

“Je suis tout simplement consterné”, a déclaré Barsamian à CNN lors d’un entretien téléphonique.

Barsamian, un avocat spécialisé en fiducie et en successions dans le Massachusetts, a déclaré qu’il était client de Citibank depuis 20 ans et qu’il gardait même les fonds de ses clients à la banque. Aujourd’hui, Barsamian a déclaré qu’il envisageait « absolument » de mettre fin à sa relation commerciale avec Citi.

La PDG de Citi, Jane Fraser, doit témoigner devant le Congrès le 6 décembre dans le cadre de la commission sénatoriale des banques. audience de surveillance des grandes banques.