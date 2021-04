Le Jour de la Terre annuel met l’accent sur les préoccupations environnementales et les écosystèmes sous tension de la planète.

Le thème de cette année est Restaurer notre Terre, qui examine les moyens par lesquels les gens peuvent réduire leur impact sur la Terre et restaurer notre environnement.

Le Jour de la Terre est un événement annuel qui a lieu le 22 avril Crédit: AFP

Qu’est-ce que le Jour de la Terre?

Le Jour de la Terre est conçu pour attirer l’attention sur les problèmes environnementaux et les moyens de prévenir les problèmes écologiques.

Leur site Web déclare: « [Our] mission est de diversifier, éduquer et activer le mouvement environnemental dans le monde entier.

Il ajoute: «Notre monde a besoin d’un changement transformationnel. Il est temps pour le monde de tenir les secteurs responsables de leur rôle dans notre crise environnementale tout en appelant à des solutions audacieuses, créatives et innovantes. Cela nécessitera une action à tous les niveaux, des entreprises et des investissements aux autorités municipales et nationales. »

Le Jour de la Terre tombe le 22 avril de chaque année.

La journée est célébrée par environ un milliard de personnes dans le monde dans plus de 190 pays.

Les événements se déroulent cependant sur trois jours à partir du 20 avril.

Le premier Jour de la Terre a eu lieu en 1970.

L’événement a été lancé par le sénateur Gaylord Nelson du Wisconsin après un énorme déversement de pétrole à Santa Barbara, en Californie.

Le Jour de la Terre a conduit à la mise en place de lois environnementales et à la création de l’Agence de protection de l’environnement.

Il est maintenant devenu un événement mondialement reconnu, après avoir été initialement créé dans le but d’enseigner l’environnementalisme.

L’événement attire les meilleurs environnementalistes et scientifiques dans le but de faire de la Terre un endroit meilleur.

Des militants écologistes participent à un rassemblement pour le Jour de la Terre contre le changement climatique près de la Maison bleue présidentielle à Séoul Crédit: AFP

Cinq citations et messages du Jour de la Terre

«La Terre fournit suffisamment pour satisfaire les besoins de chaque homme, mais pas la cupidité de chaque homme.»

Mahatma Gandhi, avocate et éthicienne

«Une compréhension du monde naturel et de ce qu’il contient est non seulement une source de grande curiosité, mais aussi de grande satisfaction.»

David Attenborough, diffuseur et historien de la nature

«Le Jour de la Terre devrait nous encourager à réfléchir à ce que nous faisons pour faire de notre planète un endroit plus durable et plus vivable.»

Scott Peters, membre du Congrès

«La richesse de la nation est son air, son eau, son sol, ses forêts, ses minéraux, ses rivières, ses lacs, ses océans, sa beauté des paysages, ses habitats fauniques et sa biodiversité.»

Gaylord Nelson, politicien et environnementaliste

«La Terre ne continuera pas à offrir sa récolte, sauf avec une intendance fidèle. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons la terre et que nous prenons ensuite des mesures pour la détruire en vue de son utilisation par les générations futures. »

Pape Jean Paul II

Une mouette nage devant un lampadaire partiellement submergé sur les rives inondées de la Seine sur l’Ile Saint-Louis à Paris Crédit: AFP

Cinq vœux pour le Jour de la Terre

Voici quelques messages inspirants pour vous motiver à jouer votre rôle.

Il est de notre responsabilité de remettre la Terre sous une forme plus saine à notre génération à venir. Travaillons ensemble pour en faire un meilleur endroit. Joyeux Jour de la Terre!

A l’occasion du Jour de la Terre, nous devons nous engager à prendre soin de notre planète en plantant des arbres, en contrôlant la pollution pour la protéger de toutes négativités. Je vous souhaite un joyeux jour de la Terre.

La beauté de la Terre réside dans sa simplicité et son aspect naturel. Engageons-nous à conserver ses ressources naturelles et à la protéger de la dégradation. Joyeux Jour de la Terre à vous.

Le Jour de la Terre est le jour de la célébration et des promesses…. Pour en faire une planète plus heureuse, plus saine et plus verte pour les générations à venir. Joyeux Jour de la Terre.

Passez au vert et faites de notre Terre un bel endroit où vivre. Joyeux Jour de la Terre.