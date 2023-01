Citations mémorables et records remarquables de la légende

ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE DE MOHAMED ALI : Considéré comme le plus grand boxeur du monde, Muhammad Ali est né le 17 janvier 1942. Les Américains n’avaient jamais vu un athlète – ou peut-être une personnalité publique – comme Ali. Il a été champion des poids lourds à trois reprises entre 1964 et 1978, participant à certains des combats les plus épiques du sport. Il était rebelle et s’est excité en narguant ses adversaires et en récitant des poèmes originaux qui prédisaient la manche dans laquelle il les mettrait KO. L’audace a poussé beaucoup à mépriser Ali mais l’a fait aimer de millions de personnes.

EN PHOTOS : Anniversaire de naissance de Muhammad Ali : se souvenir de la légende de la boxe et de l’humanitaire

Rendons hommage au célèbre athlète en jetant un coup d’œil à certaines de ses meilleures citations et à ses records remarquables :

En plus d’être triple champion des poids lourds, Ali est devenu une icône culturelle en raison de ses déclarations pleines d’esprit et sans vergogne qui ont prouvé à maintes reprises son statut légendaire de combattant.

Citations inoubliables de Muhammad Ali :

“C’est le manque de foi qui fait que les gens ont peur de relever des défis, et j’ai cru en moi.” “Un homme qui voit le monde de la même manière à 50 ans qu’à 20 ans a perdu 30 ans de sa vie.” “Impossible n’est pas un fait. C’est un avis. Impossible n’est pas une déclaration. C’est un défi. Impossible est potentiel. Impossible est temporaire. Rien n’est impossible.” « Ce ne sont pas les montagnes à gravir qui vous épuisent ; c’est le caillou dans ta chaussure. « Ne comptez pas les jours ; faire en sorte que les jours comptent. “Le service aux autres est le loyer que vous payez pour votre chambre ici sur terre.” “C’est difficile d’être humble quand tu es aussi bon que moi.”

Ali – Le champion du peuple a eu une illustre carrière de boxeur au cours de laquelle il a combattu 61 combats et en a remporté 56 à l’âge de 39 ans.

Le parcours record d’Ali vers la célébrité a pris de l’importance avec la victoire olympique. En 1960, après avoir éliminé le Polonais Zbigniew Pietrzkowski, il remporte la médaille d’or olympique des mi-lourds. Avant les Jeux olympiques, en 1954, Ali alors connu sous le nom de Cassius Clay a créé l’euphorie après avoir remporté son premier grand combat contre Ronny O’Keefe. Lors d’un match de boxe historique en 1964, Ali a battu Sonny Liston et est devenu le champion du monde des poids lourds. Un combat légendaire qui a créé l’histoire en 1974 a eu lieu entre le champion invaincu des poids lourds George Foreman et l’ancien champion incontesté des poids lourds, Ali. Il s’appelait The Rumble in the Jungle. Ali est sorti vainqueur au huitième tour. Une autre occasion mémorable dans la carrière d’Ali a eu lieu en 1975 lorsqu’il a été déclaré vainqueur après le 14e tour contre Joe Frazier dans le match Thrilla à Manille. Le champion magistral de 1978 a battu Leon Spinks lors d’un match revanche et est devenu le premier boxeur à remporter le championnat des poids lourds à trois reprises.

