LONDRES, 13 décembre (Reuters) – Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré dimanche que la Grande-Bretagne et l’Union européenne restaient très éloignées sur les questions clés des négociations commerciales sur le Brexit, de sorte que les gens devraient être préparés à un non-accord le 31 décembre.

Vous trouverez ci-dessous des citations de la déclaration télévisée de Johnson:

«J’ai bien peur que nous soyons encore très éloignés sur certains points clés, mais là où il y a de la vie, il y a de l’espoir, nous allons continuer à discuter pour voir ce que nous pouvons faire, le Royaume-Uni ne s’éloignera certainement pas du pourparlers. »

« Je dois répéter que la chose la plus probable maintenant est bien sûr que nous devons nous préparer aux conditions de l’OMC, aux conditions de l’Australie. »

« Nous sommes toujours heureux de parler et de progresser là où nous le pouvons, je pense comme je l’ai dit, il y a un accord à conclure si nos partenaires veulent le faire, mais nous restons très éloignés sur ces questions clés. »

« J’ai réitéré mon offre, à savoir, s’il est nécessaire de parler à d’autres capitales, alors je suis très heureux de le faire. La Commission est très déterminée à maintenir les négociations telles qu’elles ont été faites, entre nous et le Commission, et c’est très bien. «

« Si Ursula est optimiste, alors c’est super. Pour autant que je sache, il y a des problèmes graves, très très difficiles qui séparent actuellement le Royaume-Uni de l’UE.

« La meilleure chose à faire maintenant, pour tout le monde, est de suivre tout le travail qui a été fait au cours des quatre dernières années et demie, une préparation colossale dans nos ports, partout au Royaume-Uni, préparez-vous à négocier aux conditions de l’OMC. .

« Il y a une clarté et une simplicité dans cette approche qui a ses propres avantages. Ce n’est pas là où nous voulions en venir, mais si nous devons aboutir à cette solution, le Royaume-Uni est plus que préparé. » « Je pense que le Royaume-Uni devrait continuer d’essayer … Nous allons continuer d’essayer. Et nous allons essayer de tout notre cœur et être aussi créatifs que possible, mais ce que nous ne pouvons pas faire, c’est faire des compromis. sur cette nature fondamentale de ce qu’est le Brexit, à savoir que nous pouvons contrôler nos lois, contrôler nos pêcheries.

« C’est très, très simple, je pense que nos amis l’ont compris et … nous restons disposés à parler et à continuer de le faire, mais en attendant, préparons-nous pour l’option de l’OMC. » (Reportage de Kate Holton et Elizabeth Piper; édité par Guy Faulconbridge)