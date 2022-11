Citations et poèmes du jour du Souvenir pour se souvenir des morts – The Sun

Le 11 NOVEMBRE est le jour où la Grande-Bretagne se souvient de ceux qui ont perdu la vie en combattant pour leur pays pendant la guerre.

Voici quelques citations et poèmes qui peuvent vous inspirer pendant que vous vous souvenez de ceux qui sont tombés le jour du Souvenir.

Le jour du Souvenir commémore les soldats tombés au combat

Devis

Czeslaw Milosz, La Vallée d’Issa

« Louer ce qui est perdu rend le souvenir cher.

Harold Nicolson , délégué britannique à la Conférence de paix de Paris de 1919

“Comme il est important pour nous de reconnaître et de célébrer nos héros et nos héroïnes.”

Maya Angelou

« Quand nos périls seront passés, notre gratitude dormira-t-elle ?

Thomas Bailey Aldrich

“Tout ce que nous avons de liberté, tout ce que nous utilisons ou savons – / Ce que nos pères nous ont acheté il y a très longtemps.”

Rudyard Kipling, L’ancien numéro

“Quand vous rentrerez chez vous, parlez-leur de nous et dites, pour leur demain, nous avons donné notre aujourd’hui.”

John Maxwell Edmonds

“L’héritage des héros est la mémoire d’un grand nom et l’héritage d’un grand exemple.”

Benjamin Disraeli, discours à la Chambre des communes, 1er février 1849

“Vous ne vous souvenez que de ce dont vous voulez vous souvenir. Vous ne savez que ce que votre cœur vous permet de savoir.”

Thomas Campbell, terre sacrée

“Vivre dans des cœurs que nous laissons derrière nous n’est pas mourir.”

Laurence Binyon, Pour les morts

“Ils ne vieilliront pas, comme nous qui restons vieillissons: L’âge ne les fatiguera pas, ni les années ne condamneront. / Au coucher du soleil et au matin, Nous nous souviendrons d’eux.”

Paul Rubens, votre roi et votre pays ont besoin de vous

“Nous vous voudrons et vous nous manquerez, mais de toutes nos forces / nous vous encouragerons, vous remercierons, vous embrasserons quand vous reviendrez.”

Amy Tan, sauver les poissons de la noyade

Poèmes

Le poème du jour du Souvenir s’intitule In Flanders Fields.

Il est souvent lu lors des services en souvenir de ceux qui ont été perdus dans les deux guerres mondiales, bien qu’il ait en fait été écrit pendant la Première Guerre mondiale.

La Flandre est située dans le nord de la Belgique.

John McCrae a écrit In Flanders Fields après avoir perdu son ami et camarade Alexis Helmer en Belgique pendant la Première Guerre mondiale.

Un récit dit que McCrae a écrit le poème le lendemain de l’enterrement de Helmer lorsqu’il a pu voir des coquelicots rouges pousser sur les tombes du cimetière.

Ça lit:

Dans les champs de Flandre soufflent les coquelicots

Entre les croix, rang sur rang,

Qui marquent notre place; et dans le ciel

Les alouettes, toujours courageusement chantant, volent

Rare entendu parmi les canons ci-dessous.

Nous sommes les morts, il y a quelques jours

Nous avons vécu, nous nous sommes sentis abattus, avons vu briller le coucher du soleil,

Aimé, et nous avons aimé, et maintenant nous mentons,

Dans les champs de Flandre

Prenons notre querelle avec l’ennemi:

À vous des mains défaillantes que nous jetons

La torche; soyez à vous de le tenir haut.

Si vous brisez la foi avec nous qui mourons

Nous ne dormirons pas, même si les coquelicots poussent

Dans les champs de Flandre

Voici quelques autres poèmes du Souvenir…

Pour les tombés

Écrit par Laurence Binyon, c’est probablement le poème de guerre le plus célèbre en anglais.

Aussi connu sous le nom d’Ode of Remembrance, il a été publié pour la première fois dans le Times le 21 septembre 1914 – deux mois seulement après le début de la Première Guerre mondiale le 28 juillet.

Binyon était trop vieux pour s’enrôler comme soldat pendant la Grande Guerre, mais il s’est porté volontaire dans les hôpitaux, aidant les soldats français blessés.

Il a écrit For the Fallen in Cornwall peu après la bataille de la Marne :

Ils ne vieilliront pas, comme nous qui restons vieillissons : L’âge ne les fatiguera pas, ni les années ne condamneront. Au coucher du soleil et au matin, Nous nous rappellerons d’eux.

Le soldat

Ce poème a été écrit au début de la Première Guerre mondiale par Rupert Brooke.

Il faisait partie du Corps expéditionnaire britannique de la Méditerranée et mourut d’une infection en 1915.

Les lignes les plus célèbres de The Soldier sont souvent lues en souvenir de ceux qui sont morts loin de chez eux en combattant pour leur pays :

Si je dois mourir, ne pense qu’à ceci : Qu’il y a un coin d’un champ étranger C’est pour toujours l’Angleterre.

Et la mort n’aura pas de domination

Écrit par le poète gallois Dylan Thomas en 1933, entre les deux guerres.

Le poème embrasse le thème du souvenir et de l’éternité de l’esprit humain :

Ils auront des étoiles aux coudes et aux pieds ; Même s’ils deviennent fous, ils seront sains d’esprit, Même s’ils s’enfoncent dans la mer, ils se relèveront; Bien que les amants soient perdus, l’amour ne le sera pas ; Et la mort n’aura pas de pouvoir.

Un aviateur irlandais prévoit sa mort

Le poème de WB Yeats est un soliloque donné par un aviateur pendant la Première Guerre mondiale.

Le narrateur décrit les circonstances entourant sa mort imminente :

Les années à venir semblaient essoufflées, Une perte de souffle des années derrière En équilibre avec cette vie, cette mort.

MCMXIV – par Philip Larkin

Écrit en 1964, Larkin capture l’optimisme patriotique des jeunes hommes faisant la queue pour s’enrôler dans les forces en 1914.

Le poème reflète également les changements capitaux en Angleterre après la Première Guerre mondiale, se terminant par la ligne: “Plus jamais une telle innocence.”

Jamais une telle innocence, Jamais avant ni depuis, Comme elle-même changée en passé Sans un mot – les hommes Laissant les jardins bien rangés, Les milliers de mariages, Dure un peu plus longtemps : Plus jamais une telle innocence.

Rêveurs – Siegfried Sassoon

Sasson, qui a combattu sur le front occidental, a écrit Dreamers alors qu’il était en convalescence à l’hôpital Craiglockhart.

Les soldats sont des citoyens de la terre grise de la mort, Ne tirant aucun dividende des lendemains du temps. Dans la grande heure du destin ils se tiennent, Chacun avec ses querelles, ses jalousies et ses chagrins. Les soldats sont assermentés à l’action; ils doivent gagner Un point culminant flamboyant et fatal avec leur vie. Les soldats sont des rêveurs ; quand les armes commencent Ils pensent à des foyers éclairés par le feu, à des lits propres et à des femmes. Je les vois dans des abris immondes, rongés par des rats, Et dans les tranchées ruinées, fouettées par la pluie, Rêvant de choses qu’ils faisaient avec des balles et des battes, Et moqué par un désir désespéré de retrouver Jours fériés, et spectacles d’images, et querelles, Et aller au bureau dans le train.

Un extrait de Charge of the Light Brigade – Alfred, Lord Tennyson

Alfred, Lord Tennyson, a écrit ce poème le 2 décembre 1854, après avoir lu un article de journal sur la bataille de Balaclava.

Une demi-lieue, une demi-lieue, Une demi-lieue plus loin, Tout dans la vallée de la mort Monté les six cents. « En avant, la Brigade légère ! Chargez les armes ! » il a dit: Dans la vallée de la mort Monté les six cents. Quand leur gloire peut-elle s’estomper ? O la charge sauvage qu’ils ont faite! Tout le monde s’émerveillait. Honorez la charge qu’ils ont faite ! Honorez la Brigade légère, Nobles six cents !

Un extrait de Dulce et Decorum Est – Wilfred Owen

Le soldat Owen est mort sept jours seulement avant la signature de l’armistice entre l’Allemagne et les alliés en 1918.

Owen a écrit sur les horreurs de la guerre des tranchées et des gaz.

Si dans certains rêves étouffants, toi aussi tu pouvais arpenter Derrière le chariot dans lequel nous l’avons jeté, Et regarde les yeux blancs se tordant sur son visage, Son visage suspendu, comme un démon malade du péché; Si tu pouvais entendre, à chaque secousse, le sang Venez vous gargariser des poumons corrompus par l’écume, Obscène comme le cancer, amer comme la cud Des plaies viles et incurables sur les langues innocentes,— Mon ami, tu ne dirais pas avec un tel zeste Aux enfants ardents d’une gloire désespérée, Le vieux mensonge : Dulce et decorum est Pro patria mori.