Le premier festival de l’année 2021, Lohri, est arrivé et les préparatifs de la célébration ont déjà commencé. Lohri est connue comme la fête des récoltes et marque l’arrivée du printemps. Il tombe généralement dans le mois hindi de Paush ou Magh le 13 janvier de chaque année. Le festival est tout au sujet de beaucoup de bonbons, pop-corn, gajak, rewari, feu de joie, dhol et nagada.

Lohri est généralement célébré dans la partie nord de l’Inde. Les gens célèbrent le festival avec beaucoup d’enthousiasme, avec des feux de joie et des spectacles folkloriques. Sur Lohri, les gens aiment se rencontrer et se saluer. Cependant, cette année, le Covid-19 la pandémie a restreint les gens à leurs maisons. Ainsi, les gens pourront souhaiter et saluer leurs chers et proches une année heureuse et réussie grâce au support numérique.

Nous avons rassemblé quelques-uns des voeux heureux et sincères que vous pouvez envoyer à vos proches à la veille de Lohri.

1. Envoi de vœux chaleureux lors du premier festival de l’année. Lohri di lakh lakh vadhaiyan.

2. Ce Lohri nous a laissé brûler nos inquiétudes, nos peurs et nos doutes. Enterrons le négatif et semons la positivité dans nos vies. Tuade Saariyaan Nu Lohri di Lakh Lakh Vadhaiyaan !! Khushiyaan Da Saal Rahe!

3. Puisse cette saison de récolte vous enrichir, vous et votre famille, de prospérité, de bonne santé et de bonheur. Heureux Lohri !!!

4. Puisse le feu Lohri brûler tous les soucis et la tristesse de votre vie et vous apporter prospérité, joie et bonne santé. Nous vous souhaitons un Lohri prospère et de bon augure.

5. Puisse ce Lohri enrichir votre vie de la douceur du rewari, du joyeux pop-corn et des délicieuses épices du makki ki roti et du sarson da saag. Heureux Lohri !!!

6. Le jour de Lohri est arrivé. Il est temps de chanter les chansons d’une enfance heureuse et de se réjouir comme des enfants insouciants. Heureux Lohri !!!

7. Ce Lohri, laissez le feu de joie illuminer chaque coin de votre cœur et de votre vie avec une grande joie et un grand bonheur. Heureux Lohri !!!

8. Que ce festival de zèle et de verve enlève toutes les ténèbres de votre vie et la remplace par l’énergie, l’enthousiasme et la prospérité. Heureux Lohri.

9. Puisse ce Lohri marquer le début de nouveaux départs et les meilleures opportunités pour vous. En espérant que le jour propice transforme tous vos rêves en réalité et tous vos efforts en grandes réalisations. Heureux Lohri !!!

10. Ce Lohri, que la douceur du jaggery et la chaleur des arachides ajoutent une joie de vivre à votre vie. Heureux Lohri.