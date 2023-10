Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

et Stratégies.

Éditeurs ont mis en avant les attributs suivants tout en assurant la crédibilité du contenu : faits vérifiés source fiable relire D’accord!

par Chris Packham, Phys.org



Modèle structurel atomique du bactériophage T4 dans le logiciel UCSF Chimera utilisant les pdbs des protéines individuelles. Crédit : Dr Victor Padilla-Sanchez, PhD, CC BY-SA 4.0 × fermer

Modèle structurel atomique du bactériophage T4 dans le logiciel UCSF Chimera utilisant les pdbs des protéines individuelles. Crédit : Dr Victor Padilla-Sanchez, PhD, CC BY-SA 4.0



Cette semaine, nous avons rendu compte des mises à niveau de LIGO, des champignons parasites et d’une nouvelle analyse des données du rover Curiosity. Et saviez-vous que les virus s’attaquent également aux bactéries ? Mais à cette échelle, cela ressemble beaucoup moins à attraper un rhume qu’à Harry Dean Stanton rencontrant le xénomorphe dans “Alien”.

Quanta pressé

La limite quantique n’est plus si limitante pour l’Observatoire des ondes gravitationnelles à interféromètre laser, car les physiciens exploitent désormais un effet quantique appelé « compression » qui leur permet de mesurer les ondes spatio-temporelles gravitationnelles sur toute la gamme de fréquences gravitationnelles détectées par l’observatoire. En conséquence, ils s’attendent à observer 60 % de fusions spatio-temporelles supplémentaires de trous noirs et d’étoiles à neutrons.

Donc : presser. Cela fait référence au fait que la lumière peut être compressée pour être plus précise dans un trait, comme sa fréquence, et simultanément moins précise dans un autre trait, comme la puissance. Il s’agit d’une autre expression du principe d’incertitude de Heisenberg, qui stipule qu’on ne peut pas connaître deux traits simultanément. La technologie LIGO améliorée est opérationnelle depuis mai 2023, date à laquelle l’observatoire a repris ses observations.

Préparation des champignons

“The Last of Us”, un vieux jeu d’action vénérable sur PlayStation et maintenant une très bonne série de HBO, postule l’effondrement de la société provoqué par un champignon parasite qui transforme les organismes vivants en champignons zombies et constitue désormais également le point de contact culturel référencé dans chaque article sur champignons, ce que je fais en ce moment. Ma question est la suivante : pourquoi les scénaristes n’essaient-ils pas d’extraire un peu plus de tension de la peur des spores fongiques en suspension dans l’air ?

Parce que cela constituerait clairement une menace énorme, en particulier à l’intérieur des ruines caverneuses des entrepôts et des centres commerciaux, dont les murs sont absolument recouverts de masses de matières fongiques. Considérez ceci : des mycologues de l’Université de Copenhague ont découvert que les champignons du bonnet ont développé la capacité d’envahir les racines des plantes vivantes.

Cependant, ils fournissent également la preuve que ces champignons Mycena pourraient être en train de se développer en organismes mutualistes, des organismes symbiotiques qui confèrent un avantage bénéfique aux arbres qu’ils envahissent.

Les rivières ont diminué

Aujourd’hui, Mars est un endroit terrible, complètement inhospitalier et ouvertement hostile à la vie. La pression atmosphérique est proche du vide. Les températures sont glaciales. Il n’y a pas de champ magnétique, ce qui signifie aucune protection contre les rayonnements solaires et cosmiques. Je donne à Elon Musk quatre semaines sur la planète avant qu’il ne retourne vers la Terre, laissant derrière lui tous les bénévoles et employés de SpaceX qui l’ont accompagné. Il publiera un emoji qui pleure et quelque chose comme “ils savaient dans quoi ils s’embarquaient”.

Mais Mars aurait pu autrefois être plus accueillante. Une nouvelle analyse des données du rover Curiosity révèle que Mars était probablement une planète de rivières. À l’aide de modèles numériques, les chercheurs ont simulé l’érosion sur Mars sur des milliers d’années et ont déterminé que les formations géologiques communes étaient très probablement des vestiges de lits de rivières. Suivez-moi ici : tout le monde sait où les rivières rencontrent les océans, il y a des zones riveraines.

Là où il y a des zones riveraines, il y a des ours qui capturent du poisson. Des ours auraient-ils pu exister sur Mars ? Nous ne pesons pas dans un sens ou dans l’autre, mais Benjamin Cardenas, professeur adjoint de géosciences à Penn State, déclare : « Nos recherches indiquent que Mars aurait pu avoir beaucoup plus de rivières qu’on ne le pensait auparavant, ce qui donne certainement une vision plus optimiste de la situation. vie ancienne sur Mars.

Compatible avec les phages

Les bactériophages sont des virus qui attaquent et tuent les bactéries. Une collaboration de recherche dirigée par Jeremy J. Barr de l’Université Monash a récemment exploré l’impact des bactériophages sur les réponses immunitaires des cellules de mammifères, en appliquant le bactériophage T4 aux cellules de mammifères in vitro.

Le T4, relativement grand, ressemble à un hybride d’un atterrisseur lunaire et d’une seringue, utilisant ses longues fibres de queue pour atterrir sur les cellules d’E. coli et perçant la membrane externe de la bactérie avec son tube de queue. Une fois la membrane dégradée, T4 injecte la cargaison génétique de sa propre tête dans la bactérie, qui se multiplie presque instantanément, tandis qu’Elton John crie “C’est le cercle de la liiiiii-iiiiiivie !”

Les chercheurs ont découvert que lorsqu’elles sont exposées au T4, les cellules de mammifères n’activent pas les voies inflammatoires médiées par l’ADN, mais déclenchent plutôt des événements de voies de signalisation qui favorisent la croissance et la survie cellulaires. Ils disent que cette connaissance des interactions potentiellement bénéfiques entre les phages et les cellules de mammifères pourrait contribuer à l’utilisation de la thérapie par les phages pour les infections résistantes aux antibiotiques.