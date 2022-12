Citations du Nouvel An : Messages et souhaits inspirants pour vous préparer pour 2023

OUT avec l’ancien et avec le nouveau, alors que nous accueillons la nouvelle année ce soir.

Beaucoup de gens cherchent à saisir l’occasion d’apporter des changements dans la vie et nous pourrions tous tirer quelque chose de ces citations inspirantes pour nous emmener en 2023 et nous inciter à une année positive à venir.

Les célébrations du Nouvel An partout dans le monde sont les bienvenues en 2023

Quelles citations inspirantes y a-t-il pour sonner la nouvelle année ?

Si de nouveaux départs sont pour vous, il n’y a pas de meilleure façon de démarrer 2023 que d’absorber quelques mots inspirants.

Voici quelques-unes de nos citations préférées :

TS Eliot : Car les mots de l’année dernière appartiennent au langage de l’année dernière, et les mots de l’année prochaine attendent une autre voix.

Car les mots de l’année dernière appartiennent au langage de l’année dernière, et les mots de l’année prochaine attendent une autre voix. Albert Einstein: La vie, c’est comme faire du vélo. Pour garder votre équilibre, vous devez continuer à bouger.

La vie, c’est comme faire du vélo. Pour garder votre équilibre, vous devez continuer à bouger. Mehmet Murat Ildan : Pour qu’une nouvelle année vous apporte quelque chose de nouveau, bougez, comme un papillon déchirant son cocon ! Faites un geste!

Pour qu’une nouvelle année vous apporte quelque chose de nouveau, bougez, comme un papillon déchirant son cocon ! Faites un geste! Oprah Winfrey: Bravo à une nouvelle année et une autre chance pour nous de bien faire les choses.

Bravo à une nouvelle année et une autre chance pour nous de bien faire les choses. Alfred Tennyson : L’espoir sourit au seuil de l’année à venir, murmurant : « Ce sera plus heureux.

L’espoir sourit au seuil de l’année à venir, murmurant : « Ce sera plus heureux. Neil Gaiman : Quoi que vous ayez peur de faire, faites-le. Faites vos erreurs, l’année prochaine et pour toujours.

Quoi que vous ayez peur de faire, faites-le. Faites vos erreurs, l’année prochaine et pour toujours. William Shakespeare: Nos doutes sont des traîtres, et nous font perdre le bien que nous pourrions souvent gagner, en craignant de tenter.

Nos doutes sont des traîtres, et nous font perdre le bien que nous pourrions souvent gagner, en craignant de tenter. CS Lewis : Il y a de bien meilleures choses devant nous que toutes celles que nous laissons derrière nous.

Il y a de bien meilleures choses devant nous que toutes celles que nous laissons derrière nous. Jillian Michaels : Il ne s’agit pas de parfait. C’est une question d’efforts. Et lorsque vous apportez cet effort chaque jour, c’est là que la transformation se produit. C’est ainsi que le changement se produit.

Il ne s’agit pas de parfait. C’est une question d’efforts. Et lorsque vous apportez cet effort chaque jour, c’est là que la transformation se produit. C’est ainsi que le changement se produit. Jim Rohn : Prenez soin de votre corps. C’est le seul endroit où tu dois vivre.

Prenez soin de votre corps. C’est le seul endroit où tu dois vivre. Barack Obama: Si vous marchez sur le bon chemin et que vous êtes prêt à continuer, vous finirez par progresser.

Si vous marchez sur le bon chemin et que vous êtes prêt à continuer, vous finirez par progresser. Benjamin Franklin: Soyez en guerre avec vos vices, en paix avec vos voisins, et que chaque nouvelle année vous trouve un homme meilleur.

Soyez en guerre avec vos vices, en paix avec vos voisins, et que chaque nouvelle année vous trouve un homme meilleur. Nick Frederickson : Je ferme les yeux sur les anciennes fins. Et ouvre mon cœur à de nouveaux commencements.

Je ferme les yeux sur les anciennes fins. Et ouvre mon cœur à de nouveaux commencements. Sarah Ban Breathnach : Faites un acte de foi et commencez cette merveilleuse nouvelle année en croyant

Faites un acte de foi et commencez cette merveilleuse nouvelle année en croyant Eleanor Roosevelt: L’avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves.

L’avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Benjamin Franklin: Soyez toujours en guerre avec vos vices, en paix avec vos voisins, et laissez chaque année trouver un homme meilleur.

Soyez toujours en guerre avec vos vices, en paix avec vos voisins, et laissez chaque année trouver un homme meilleur. Anne Frank: Quelle merveilleuse pensée c’est que certains des meilleurs jours de nos vies ne se sont même pas encore produits

Quelle merveilleuse pensée c’est que certains des meilleurs jours de nos vies ne se sont même pas encore produits William E. Vaughn : Un optimiste reste éveillé jusqu’à minuit pour voir le Nouvel An arriver. Un pessimiste reste éveillé pour s’assurer que la vieille année s’en va.

Un optimiste reste éveillé jusqu’à minuit pour voir le Nouvel An arriver. Un pessimiste reste éveillé pour s’assurer que la vieille année s’en va. F.Scott Fitzgerald : La force se manifeste non seulement dans la capacité de persister, mais aussi dans la capacité de recommencer.

La force se manifeste non seulement dans la capacité de persister, mais aussi dans la capacité de recommencer. Henry David Thoreau: Suivez vos rêves avec assurance.

Suivez vos rêves avec assurance. Steven Spielberg: Chaque année, nous sommes une personne différente. Je ne pense pas que nous soyons la même personne toute notre vie.

Chaque année, nous sommes une personne différente. Je ne pense pas que nous soyons la même personne toute notre vie. Nelson Mandela: Cela semble toujours impossible jusqu’à ce que ce soit fait.

Cela semble toujours impossible jusqu’à ce que ce soit fait. Paulo Coehlo : Si vous êtes assez courageux pour dire au revoir, la vie vous récompensera avec un nouveau bonjour.

Si vous êtes assez courageux pour dire au revoir, la vie vous récompensera avec un nouveau bonjour. Albert Einstein : Apprendre d’hier, vivre aujourd’hui, espérer pour demain. L’important est de ne pas cesser de se questionner.

: Apprendre d’hier, vivre aujourd’hui, espérer pour demain. L’important est de ne pas cesser de se questionner. Taylor Swift: C’est une nouvelle année. Un nouveau départ. Et les choses vont changer.

C’est une nouvelle année. Un nouveau départ. Et les choses vont changer. Simone de Beauvoir : Changez votre vie aujourd’hui. Ne pariez pas sur l’avenir. Agissez maintenant, sans tarder.

: Changez votre vie aujourd’hui. Ne pariez pas sur l’avenir. Agissez maintenant, sans tarder. Georges Eliot : Il n’est jamais trop tard pour être ce que vous auriez pu être.

Souhaits de bonne année 2023

Bonne année! 2023 est le début d’un nouveau chapitre. C’est votre année. Arangez-vous pour que cela arrive.

Je vous souhaite une bonne année, pleine d’opportunités enrichissantes et passionnantes. Et rappelez-vous, si l’opportunité ne frappe pas, construisez une porte !

Il est temps d’oublier le passé et de célébrer un nouveau départ. Bonne année!

Alors que le soleil se couche sur une autre année, je vous souhaite bonne compagnie et bonne humeur.

Chaque année est un cadeau porteur d’espoir pour de nouvelles aventures. Que votre nouvelle année soit remplie d’exploration, de découverte et de croissance.

Bonne année! Puissiez-vous trouver la perspective que vous recherchez en 2023. Comme l’a dit un jour une personne sage, “La vie ne consiste pas à attendre que la tempête passe, il s’agit d’apprendre à danser sous la pluie”. C’est le moment idéal pour tourner la page et poursuivre vos rêves. Tu peux le faire!

Je vous souhaite, à vous et à votre famille, une bonne année remplie d’espoir, de santé et de bonheur – avec une généreuse pincée de plaisir !

Messages de bonne année 2023

Je décide d’arrêter de gaspiller mes résolutions sur moi-même et de les utiliser pour vous remercier de la chaleur que vous m’avez montrée. Bonne année!

En cette nouvelle année, je vous souhaite un superbe mois de janvier, un février éblouissant, une marche paisible, un mois d’avril sans anxiété, un mai sensationnel et une joie qui continue de juin à novembre, puis se termine par un mois de décembre optimiste. .

Que la nouvelle année vous apporte chaleur, amour et lumière pour guider votre chemin vers une destination positive.

Revenons sur l’année écoulée avec les souvenirs les plus chaleureux. Bonne année.

Nous sommes un peu plus âgés et un peu plus lents que l’an dernier, mais ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas s’amuser beaucoup !

Rêvez grand, soyez gentil et passez une merveilleuse nouvelle année !

Faites la fête le soir du Nouvel An… Vous avez le reste de l’année prochaine pour faire la fête !

Ce message est tellement totalement l’année dernière!