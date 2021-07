Citations de Simone Biles sur la santé mentale après la finale par équipe des Jeux olympiques de Tokyo

Dans une tournure choquante des événements, Simone Biles s’est retirée de la finale de gymnastique féminine aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 en raison d’un « problème médical » qu’elle a expliqué plus tard était lié à la santé mentale.

Elle a dit qu’elle avait pris la décision en pensant à ses coéquipières et à leur chance de remporter une médaille olympique. En fin de compte, l’équipe des États-Unis a remporté une médaille d’argent et le Comité olympique russe a remporté l’or.

USA Gymnastics a déclaré que Biles sera évalué chaque jour avant les compétitions individuelles et générales.

Biles, 24 ans, a déclaré aux journalistes qu’elle avait choisi de se retirer de la compétition après son saut, car elle « avait du mal avec certaines choses ». Elle a ensuite parlé de sa santé mentale et de l’immense pression d’être une athlète olympique, surtout après « une longue année ».

Biles a fait sa première apparition olympique en représentant les États-Unis aux Jeux olympiques de Rio 2016 et est repartie avec cinq médailles olympiques, quatre d’or et une de bronze.

Voici quelques-uns des commentaires de Biles sur sa décision de se retirer de la compétition finale.

Sur pourquoi elle a choisi de se retirer

« C’était juste comme si ce serait un peu mieux de prendre du recul pour travailler sur ma pleine conscience. Je savais que les filles feraient un travail absolument formidable et je ne voulais pas risquer une médaille pour l’équipe… parce que ils ont travaillé beaucoup trop dur pour ça. »

« J’avais encore du mal avec certaines choses. »

« Pas de blessure, heureusement. C’est pourquoi j’ai pris du recul parce que je ne voulais pas faire quelque chose de stupide là-bas et me blesser. »

Biles a déclaré que lorsqu’elle a dit à ses coéquipiers qu’elle pensait qu’ils devaient faire le reste de la compétition sans elle, ils l’ont soutenue.

« Je vais généralement persévérer et faire avancer les choses, mais pas pour coûter une médaille à l’équipe. »

Sur la santé mentale

« La thérapie a beaucoup aidé, ainsi que la médecine. Tout se passe très bien. Chaque fois que vous vous retrouvez dans des situations de stress élevé, vous paniquez un peu et ne savez pas vraiment comment gérer toutes ces émotions, en particulier aux Jeux Olympiques. . »

« Ces Jeux Olympiques, je voulais que ce soit pour moi. Je suis entré et j’avais l’impression de le faire toujours pour d’autres personnes. Cela me fait juste mal au cœur que de faire ce que j’aime m’a été en quelque sorte retiré pour plaire aux autres. «

« Je dois mettre ma fierté de côté. Je dois faire ce qui est juste pour moi et me concentrer sur ma santé mentale et ne pas mettre ma santé et mon bien-être en danger. C’est pourquoi j’ai décidé de prendre du recul. »

Sur le stress olympique

« Cela a été vraiment stressant ces Jeux Olympiques, je pense que dans l’ensemble, n’ayant pas de public, il y a beaucoup de variables différentes qui entrent en jeu. Cela a été une longue semaine. Cela a été un long processus olympique. Cela a été une longue année. «

« Nous sommes juste un peu trop stressés. Nous devrions être ici pour nous amuser et parfois ce n’est pas le cas. Nous allons le prendre un jour à la fois. Je sais que demain nous avons une demi-journée ou au moins le matin de congé. Donc ce sera un bon repos mental. Et donc nous allons le prendre à partir de là. «

« Donc, il est parfois normal de ne pas participer aux grandes compétitions pour se concentrer sur soi-même, car cela montre à quel point vous êtes vraiment fort en tant que compétiteur et personne, plutôt que de simplement vous battre. »

À savoir si elle reviendra bientôt en compétition

« Je suis du genre à endurer jusqu’à la dernière minute et de toute évidence, cela n’a pas fonctionné. Aller de l’avant, revenir à ces tactiques qui ont toujours fonctionné, alors nous allons juste voir. »

Biles a également commenté le tournage en cours de son prochain documentaire.

« Je fais partie de la série docu que je tourne. J’ai une équipe incroyable. J’aime tous ceux avec qui je travaille et les gens autour de moi, mais c’est comme si à la fin de la journée, nous diffusons du contenu. Donc, je ne veux rien publier que les gens ne considéreraient pas comme gentil. »

« Cela pourrait être un revirement pour le mieux. Nous allions juste devoir voir, mais j’espère que je vais revenir là-bas et participer à quelques autres événements. Et nous verrons. »

