Citant une «menace immédiate pour la vie humaine», Cloudflare abandonne le site haineux Kiwi Farms

Citant une «menace immédiate pour la vie humaine», Cloudflare a retiré le site de harcèlement et de harcèlement notoire Kiwi Farms de ses services de sécurité Internet à la suite d’une campagne en ligne lancée par la streameuse transgenre Twitch Clara Sorrenti pour faire pression sur lui.

“C’est une décision extraordinaire à prendre pour nous et étant donné le rôle de Cloudflare en tant que fournisseur d’infrastructure Internet, un rôle dangereux avec lequel nous ne sommes pas à l’aise”, a écrit le PDG Matthew Prince dans un article de blog samedi dans une volte-face après avoir insisté plus tôt sur le fait que le l’entreprise ne bloquerait pas le site. “Cependant, la rhétorique sur le site de Kiwifarms et les menaces spécifiques et ciblées se sont intensifiées au cours des dernières 48 heures au point que nous pensons qu’il existe une urgence sans précédent et une menace immédiate pour la vie humaine contrairement à ce que nous avons vu auparavant de Kiwifarms ou de tout autre client. avant de.”

Pendant des années, les membres du site créé et exploité par Joshua Conner Moon, 29 ans, se sont rassemblés sur ce qu’ils appellent un “forum de discussion léger” pour organiser des campagnes de harcèlement vicieuses contre les personnes transgenres, les féministes et d’autres qu’ils jugent moqueurs. Ils se liguent contre les victimes et mettent en commun leurs informations personnelles telles que les adresses et les numéros de téléphone dans une pratique appelée «doxxing», répandant de viles rumeurs et ciblant les lieux de travail, les amis, les familles et les maisons. Une autre tactique préférée a été le “swatting” – faire de faux appels d’urgence pour provoquer une réponse policière armée au domicile d’une cible. Certaines personnes soumises aux abus du groupe sont mortes par suicide.

Sorrente, qui passe par “Keffals” en ligne, a mené une campagne pour faire pression sur Cloudflare afin qu’il abandonne Kiwi Farms. En août, elle a fui sa maison à London, en Ontario, pour l’Europe après avoir été doxxée et écrasée. Ses harceleurs en ligne, cependant, l’ont également trouvée à Belfast, en Irlande, et ont continué à intensifier leur campagne de harcèlement contre elle au moment même où sa campagne contre Kiwi Farms et ses facilitateurs prenait de l’ampleur.

« Lorsqu’une société de plusieurs milliards de dollars comme Cloudflare doit abandonner Kiwi Farms en raison d’une “menace imminente et urgente pour la vie humaine”, ce n’est plus une question de liberté d’expression. Supprimer Kiwi Farms d’Internet est une question de sécurité publique pour chaque personne en ligne », a-t-elle tweeté samedi.

Lorsqu’une société de plusieurs milliards de dollars comme Cloudflare doit abandonner Kiwi Farms à cause d’un "menace imminente et urgente pour la vie humaine" ce n’est plus une question de liberté d’expression. Supprimer Kiwi Farms d’Internet est une question de sécurité publique pour chaque personne en ligne. — keffals #DropKiwifarms (@keffals) 4 septembre 2022

Dimanche, Kiwi Farms était inaccessible. Mais une version du site avec un nom de domaine .ru était opérationnelle par intermittence, même s’il n’était pas clair si elle le resterait.

La décision d’abandonner Kiwi Farms samedi a été une volte-face pour Cloudflare et Prince, qui ont publié plus tôt dans la semaine un article de blog de 2 600 mots – sans mentionner le site par son nom – doublant la décision de le protéger et comparant Cloudflare à une compagnie de téléphone qui “ne met pas fin à votre ligne si vous dites des choses horribles, racistes et sectaires”.

Mais Sorrenti et d’autres cibles du site disent que c’était bien pire que cela, car les trolls du site poursuivaient sans relâche leurs victimes hors ligne, souvent pendant des années.

«Ils essaient de faire en sorte que les gens perdent leur emploi. Ils essaient de faire en sorte que les gens perdent leur logement, soient affamés et sans abri », a déclaré Liz Fong-Jones, ancienne ingénieure de Google et experte en cloud computing transgenre, à l’AP la semaine dernière. “Et puis ils s’en prennent aux familles des gens et ensuite ils disent aux gens que la seule issue est de se suicider.”

Moon a lancé Kiwi Farms il y a près de dix ans en tant que site wiki dédié au harcèlement d’une femme transgenre ; Moon a même utilisé les initiales de la femme dans une première version du nom du site. Au fil du temps, ses utilisateurs ont commencé à cibler d’autres personnes – principalement des utilisateurs en ligne actifs qui sont transgenres, atteints d’autisme ou d’autres troubles mentaux. Kiwi Farms sous sa forme actuelle est née en 2015.

Un thème dominant des discussions du site est centré sur l’opposition farouche des utilisateurs à ce que les enfants transgenres reçoivent des soins médicaux affirmant leur genre. Les membres se réfèrent généralement à ceux qui soutiennent un tel traitement comme des “soigneurs” et des “pédophiles”, une rhétorique qui est également de plus en plus utilisée par les conservateurs dans leur opposition aux droits LGBTQ.

“Il n’y a jamais eu d’incident violent dans notre histoire, ce qui ne peut pas être dit pour de nombreux autres sites encore sur Cloudflare. Ce récit ressemble à un mensonge tourné pour sauver la face », Moon, qui publie sur Kiwi Farms sous le pseudonyme « Null », a posté samedi en réponse à la coupure de Cloudflare. Contacté plus tôt par l’Associated Press pour commenter la campagne contre son site, Moon a répondu que “la presse est de la racaille”.

Un plan de secours

KiwiFarms.ru est enregistré et protégé par la société russe DDoS-Guard, dont les clients ont par le passé inclus des sites Web du gouvernement russe, notamment le ministère de la Défense et des forums cybercriminels où des cartes de crédit volées sont achetées et vendues.

L’année dernière, DDoS-Guard a protégé le site Web de médias sociaux pro-Trump Parler.com pendant un certain temps après qu’Amazon ait retiré les services d’hébergement. KiwiFarms.ru a été enregistré le 12 juillet, suggérant que Moon savait que Cloudflare pouvait supprimer son site et a donc créé un plan de sauvegarde.

DDoS-Guard n’a pas immédiatement répondu à un message sollicitant des commentaires dimanche. La connexion Internet de Kiwi Farms est fournie par VegasNAP, une société basée à Las Vegas qui a déclaré en réponse à des questions la semaine dernière qu’elle ne divulguait pas d’informations sur ses clients. Recontactée dimanche, l’entreprise n’a pas répondu dans l’immédiat.

« Dans le passé, DDoS-Guard était connu pour interrompre la prise en charge de certains sites Web sérieusement problématiques, apparemment à la suite de demandes de presse. Cela pourrait très bien se reproduire, dans ce cas, mais je ne parierais pas là-dessus », a déclaré l’expert Internet indépendant Ron Guilmette. “De toute évidence, beaucoup de choses ont changé dans le monde depuis le 24 février 2021, et je crois qu’en général, les Russes de nos jours, et au cours des 6 derniers mois en particulier, ont appris à se soucier beaucoup moins de ce que le reste du monde pense à eux et/ou à leurs actions.