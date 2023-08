Citant la santé mentale, le garde des Cavs Ricky Rubio prend une pause du basket

Ricky Rubio des Cleveland Cavaliers a annoncé samedi qu’il faisait une pause dans le basket-ball pour se concentrer sur sa santé mentale, une décision qui intervient alors que son équipe nationale espagnole se prépare à défendre son titre à la Coupe du monde FIBA ​​qui commence plus tard ce mois-ci.

Rubio était le MVP de la dernière Coupe du monde il y a quatre ans, menant l’Espagne au championnat et une fiche de 8-0 dans le tournoi. Le meneur de jeu vétéran devait également faire partie de l’équipe espagnole qui cherchera à défendre cette couronne lors de la Coupe du monde qui débutera le 25 août aux Philippines, au Japon et en Indonésie.

« J’ai décidé d’arrêter mon activité professionnelle pour prendre soin de ma santé mentale », a déclaré Rubio dans un communiqué diffusé par la Fédération espagnole de basket-ball, ou FEB. « Je tiens à remercier tout le soutien que j’ai reçu de la FEB pour comprendre ma décision. Aujourd’hui #LaFamilia prend plus de sens que jamais. Merci. »

Rubio a également demandé que sa « vie privée soit respectée afin que je puisse faire face à ces moments et pouvoir donner plus d’informations le moment venu ». Il a quitté le camp de l’équipe espagnole plus tôt dans la semaine et n’a pas participé à la victoire 87-57 de l’équipe contre le Venezuela vendredi à Madrid.

Rien n’indique combien de temps durera la pause de Rubio. Les camps d’entraînement de la NBA ouvrent dans environ deux mois.

« Nous avons été informés aujourd’hui par Ricky et sa représentation qu’il a décidé de s’éloigner de son illustre carrière de basket-ball pour se concentrer sur sa santé mentale en ce moment », a déclaré samedi le directeur général des Cavaliers, Koby Altman. « Nous comprenons à quel point cette décision a été difficile pour lui et nous équilibrerons le soutien que nous pouvons tout en respectant la demande de confidentialité de Ricky. »

L’équipe espagnole disputera deux matchs à Malaga, en Espagne, le week-end prochain, dont un match le 13 août contre USA Basketball, classé n ° 2 au classement mondial de la FIBA, derrière les champions en titre de la Coupe du monde. Les jeux de Malaga font partie de l’Espagne célébrant le 100e anniversaire de sa fédération.

« Les gens passent avant les résultats » L’entraîneur espagnol Sergio Scariolo a déclaré, le faisant dans un message sur les réseaux sociaux. « Tout mon amour et mon soutien pour Ricky, et mon admiration pour sa transparence et à travers elle sa capacité, une fois de plus, à donner l’exemple. »

Rubio, 32 ans, est le joueur le plus âgé et, en termes d’années NBA, le plus expérimenté de la liste de Cleveland. Il a joué dans la ligue pendant 12 saisons, apparaissant avec Timberwolves, Jazz, Suns et les Cavaliers.

Il a raté la majorité des deux dernières saisons alors qu’il se remettait d’une déchirure du LCA gauche et est revenu aux Cavs principalement en tant que réserve pour 33 matchs à la fin de la saison dernière.

La fédération espagnole a déclaré qu’elle « souhaite exprimer son respect, son admiration et son affection pour Ricky Rubio. #LaFamilia sera aux côtés du joueur à tout moment ».

Rubio a récolté en moyenne 10,8 points et 7,4 passes décisives dans sa carrière NBA. Il a inscrit 20 points, un sommet d’équipe, lors de la victoire de l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2019 contre l’Argentine.

Rubio – qui a disputé son premier match professionnel en Espagne en 2005 alors qu’il n’avait que 14 ans – a été repêché n ° 5 au classement général par le Minnesota en 2009 et a en fait rejoint les Timberwolves deux ans plus tard. Il est trois fois olympien et trois fois membre de l’équipe espagnole de Coupe du monde.

Reportage de l'Associated Press.

