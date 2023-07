Citant la pandémie, le conseiller de Biden défend la relance et la poussée de l’inflation

La pandémie de Covid-19, plutôt que les politiques économiques et les plans de relance de Joe Biden, est la « cause réelle » de la forte inflation, selon un membre du Conseil des conseillers économiques du président américain.

« Donc, l’inflation, la véritable cause était la pandémie mondiale, et cela concerne la résilience de nos chaînes d’approvisionnement mondiales. »

« Si nous avions fait cela, et que l’inflation aux États-Unis avait augmenté plus que n’importe qui d’autre, eh bien, vous pourriez peut-être faire valoir qu’il s’agissait de cette politique », a ajouté Boushey.

La plus grande économie du monde a également, a-t-elle ajouté, « encouragé nos amis et alliés du monde entier à travailler avec nous pour favoriser la résilience des chaînes d’approvisionnement dont nous aurons besoin et pour nous éloigner des combustibles fossiles, qui ont ces prix volatils, vers une énergie propre. »

Ce dernier scénario fournirait « des prix plus stables dans le temps, où nous pouvons échapper à certaines des perturbations que l’économie mondiale peut causer aux prix intérieurs ».

L’inflation aux États-Unis a augmenté à un taux annuel de 4% en mai, selon le département du Travail, son taux annuel le plus bas en plus de deux ans. À la mi-2022, l’inflation aux États-Unis a dépassé 9% pour atteindre un sommet de quatre décennies, les commentateurs du marché notant de multiples facteurs, tels que des chaînes d’approvisionnement obstruées, une demande démesurée de biens par rapport aux services et des billions de dollars de dépenses de relance liées à Covid.

Les cotes d’approbation de Biden ont atteint un creux historique l’année dernière avec des sondages montrant que les Américains étaient mécontents de l’état de l’économie américaine et de la flambée des prix de l’essence.

Au cours de son entretien avec CNBC, Boushey a également noté que le taux d’inflation avait « baissé depuis 11 mois maintenant » et que les États-Unis avaient également « connu une croissance plus forte que les autres pays du G7, et nous n’avons pas vu d’inflation plus élevée ».

— Jeff Cox de CNBC a contribué à cet article.