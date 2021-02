WASHINGTON: L’administration Biden doit développer une politique numérique agressive et cohérente pour contrer la puissance technologique croissante de la Chine, affirment des groupes industriels et d’anciens responsables américains.

La Maison Blanche devrait accroître l’accès au haut débit aux États-Unis, aider les entreprises américaines à vendre à l’étranger et prendre la tête de la politique mondiale en matière de données et de technologie dans le monde – ou risquer que les entreprises technologiques américaines soient dépassées par Pékin, disent-ils.

« L’administration Biden doit saisir ce moment pour lancer une stratégie numérique globale et pangouvernementale, offrant de bons emplois aux travailleurs mis à l’écart par l’automatisation et améliorant la compétitivité américaine », a déclaré l’American Leadership Initiative (ALI), un groupe de réflexion dirigé par d’anciens États-Unis. Le négociateur commercial Orit Frenkel, a déclaré dans un rapport qui sera publié jeudi.

Le rapport fait suite à une recommandation du 27 janvier de la Chambre de commerce américaine, le plus grand lobby commercial américain, exhortant Washington à s’associer à des gouvernements partageant les mêmes idées et à l’industrie de la technologie pour définir des normes technologiques mondiales.

Les groupes d’entreprises et d’autres font pression pour une réinitialisation des efforts américains pour contrer les prouesses technologiques de la Chine dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, qui, selon eux, étaient mal coordonnées et trop politisées sous l’ancien président Donald Trump.

L’administration Biden examine l’approche de Trump envers la Chine sur le commerce, la technologie et d’autres domaines.

Une étape critique, a déclaré l’ALI, serait de mettre en place un «Bureau de la politique numérique mondiale» à la Maison-Blanche, qui travaillerait plus étroitement avec les alliés américains.

Le rapport d’ALI, basé sur six mois de réunions avec des experts, des chefs d’entreprise, des universitaires et des élus, dont Antony Blinken, aujourd’hui secrétaire d’État américain, comprend des dizaines de recommandations spécifiques, notamment un accès élargi au haut débit, aux appareils connectés, à la formation numérique et à l’éducation. disparités raciales, socio-économiques et géographiques existantes.

«Quarante millions d’Américains n’ont pas de service Internet fiable, ou pas du tout, et parmi les ménages à faible revenu, 30% n’ont pas de téléphone intelligent», a déclaré à Reuters Frenkel, un ancien cadre de General Electric Co.

La Federal Communications Commission des États-Unis estime qu’il en coûterait jusqu’à 80 milliards de dollars pour atteindre le haut débit universel.

Frenkel a déclaré que l’effort pourrait faire partie d’un plan d’investissement dans les infrastructures que les responsables de Biden prévoient de dévoiler plus tard cette année après avoir obtenu le passage d’un plan de secours COVID-19 de 1,9 billion de dollars.

La Maison Blanche n’a fait aucun commentaire immédiat sur les propositions.

L’ALI a également appelé à un «plan Marshall numérique» qui fournirait un financement à l’exportation et un soutien aux entreprises américaines en concurrence avec Huawei Technologies Co Ltd et d’autres fournisseurs de technologies chinois à l’étranger, a déclaré Frenkel, estimant le coût à environ 60 milliards de dollars.

Frenkel a déclaré avoir été témoin des efforts agressifs de la Chine pour vendre sa technologie alors qu’elle était encore chez GE, notant que cela soulevait des problèmes de sécurité critiques. La technologie chinoise a également donné aux pays en développement des outils plus perfectionnés pour surveiller et censurer leurs populations, a-t-elle déclaré.