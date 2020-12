De nombreux résidents ont réagi aux restrictions avec anxiété et confusion, craignant d’être laissés dans le froid ou de souffrir des coups à leurs entreprises.

De vastes étendues de Chine se bousculent pour restreindre la consommation d’électricité cet hiver, alors que la reprise économique rapide du pays après la pandémie de coronavirus et des températures glaciales inattendues ont fait grimper la demande d’électricité. Les responsables d’au moins trois provinces – où vivent plus de 150 millions de personnes au total – ont émis des décrets limitant la consommation d’énergie, mettant en garde contre d’éventuelles pénuries de charbon.

Dans la ville de Yiwu, dans l’est de la Chine, les autorités ont éteint les lampadaires pendant plusieurs jours et ont ordonné aux usines de n’ouvrir qu’à temps partiel. Dans la région côtière de Wenzhou, le gouvernement a ordonné à certaines entreprises de ne pas chauffer leurs bureaux à moins que les températures ne soient proches de zéro. Dans le sud de la province du Hunan, des travailleurs ont signalé avoir grimpé des dizaines de volées d’escaliers après la fermeture des ascenseurs.

« En général, croyez que notre capacité à assurer un approvisionnement énergétique stable n’est pas un problème », a déclaré lundi Zhao Chenxin, secrétaire général de la Commission nationale du développement et de la réforme, qui dirige la politique énergétique.

Les autorités chinoises ont cherché à rappeler aux citoyens les objectifs environnementaux ambitieux du pays tout en les rassurant sur le fait qu’il y a beaucoup d’énergie pour garder les gens au chaud et garder l’économie en plein essor.

Le dirigeant chinois, Xi Jinping, a promis de faire de la Chine un leader climatique et de rendre le pays neutre en carbone d’ici 2060. Mais le pays tire encore près de 70% de son électricité des combustibles fossiles, principalement du charbon, et ces sources d’énergie ont contribué à propulser le pays. L’impressionnant rétablissement de la Chine après la pandémie. D’ici mai de cette année, les émissions de dioxyde de carbone de la Chine provenant de la production d’énergie, de la fabrication du ciment et d’autres utilisations industrielles étaient 4 pour cent plus élevés que l’année précédente.

«Il doit lutter contre la croissance économique, les structures économiques, l’emploi et l’environnement», Philip Andrews-Vitesse, a déclaré M. Xi, chercheur principal principal à l’Institut d’études énergétiques de l’Université nationale de Singapour.

Certaines des difficultés actuelles peuvent également être auto-infligées.

Les zones côtières de la Chine dépendent du charbon importé, y compris d’Australie. Mais les relations entre les deux pays sont entrées en chute libre cette année, l’Australie ayant, entre autres, exigé une enquête sur les origines du coronavirus, qui est apparu pour la première fois en Chine. La Chine a à son tour interdit les importations de charbon australien, laissant d’énormes navires bloqués en mer.

Les responsables chinois ont nié que l’interdiction du charbon australien soit responsable de la pression actuelle sur l’énergie, notant qu’en 2018, moins de 8% de la consommation de charbon de la Chine impliquait du charbon importé; une grande partie du charbon australien est également utilisée pour l’acier et d’autres métaux, et non pour l’électricité. Mais le gouvernement a également reconnu, avec une rare brutalité, l’ampleur du problème.

«Pour le moment, certaines provinces n’ont temporairement pas assez d’électricité. C’est un fait objectif », l’un des organes les plus puissants du gouvernement national, l’entité qui supervise les entreprises publiques, a dit dimanche.

Les rapports de pénuries et de restrictions ont commencé à apparaître au début du mois. Le 4 décembre, des responsables du Hunan annoncé cette demande mensuelle d’électricité avait connu une croissance à deux chiffres par rapport à l’année précédente et dépasserait bientôt la capacité du réseau. La pénurie durerait jusqu’au printemps, ont-ils ajouté.

En réponse, les autorités ont ordonné aux habitants de commencer à rationner l’énergie. Tous les jours de 10h30 à midi et de 16h30 à 20h30, l’éclairage de la plupart des façades de bâtiments et des panneaux d’affichage doit être arrêté, selon la commande. Les immeubles de bureaux ne seront pas alimentés le week-end. On a également dit aux résidents de ne pas utiliser de cuisinières ou de fours électriques.