Citant un «risque sans précédent» de la pandémie de Covid-19, le département d’État exhorte les Américains à reconsidérer leurs voyages à l’étranger et met à jour son avis de voyage au niveau 4 le plus élevé pour la plupart des pays.

Lundi, Foggy Bottom a annoncé qu’il mettrait à jour l’avis de voyage au cours de la semaine, pour «Mieux refléter les avis de santé aux voyageurs scientifiques des Centers for Disease Control and Prevention (CDC)», ce qui entraînera une augmentation du nombre de places au niveau 4: Avis de ne pas voyager à «Environ 80% des pays dans le monde.»

Le département d’État vient d’annoncer qu’il émettra des avis «Niveau 4: ne pas voyager» pour environ 80% des pays en raison du risque Covid-19 et exhorte les citoyens américains à «reconsidérer tous les voyages à l’étranger». pic.twitter.com/5BpCDKOgLc – Andrew Solender (@AndrewSolender) 19 avril 2021

Le changement n’implique pas un jugement sur la situation sanitaire actuelle dans un pays donné, a expliqué le département d’État, mais un « ajustement » dans le système de conseil aux voyageurs pour «S’appuyer davantage sur les évaluations épidémiologiques existantes des CDC» et réfléchir «Facteurs logistiques» comme la disponibilité des tests.

Il n’y a actuellement que 34 pays avec un avertissement de voyage de niveau 4, y compris des zones de guerre comme la Syrie, la Libye, l’Afghanistan, l’Irak et le Yémen; Des pays sanctionnés par les États-Unis comme le Venezuela, la Corée du Nord, le Myanmar, Cuba et la Russie; le Brésil et l’Argentine touchés par le coronavirus, et un certain nombre de pays africains.





Les lignes directrices mises à jour semblent être basées sur l’avis du CDC publié lundi. Il est conseillé aux personnes non vaccinées de retarder ou d’annuler tout voyage international. Les Américains qui ont terminé la vaccination avec des vaccins approuvés par la FDA sont toujours considérés «À risque accru d’obtenir et éventuellement de propager de [Covid-19] variantes, « dit le CDC.

