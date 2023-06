Citadelle : Sikandar Kher partage BTS avec Varun Dhawan du tournage en Serbie

Sikandar Kher a dévoilé un aperçu passionnant de sa prochaine série de thrillers d’espionnage, Citadel, en partageant une première image captivante mettant en vedette lui-même et sa co-vedette Varun Dhawan. Le duo tourne actuellement pour la très attendue série internationale créée par les frères Russo, avec le talentueux Raj et DK aux manettes de la réalisation de la série qui fait partie de l’univers Citadel.

Sikandar Kher continue de faire des vagues dans l’industrie

Après une série impressionnante de succès avec des projets tels que Aarya avec Sushmita Sen, Monica O My Darling de Vasan Bala et, plus récemment, Tooth Pari, Sikandar Kher continue de faire des vagues dans l’industrie. Avec son implication dans Citadel, une série mondiale, Kher consolide sa position d’acteur avec une filmographie envieuse.

Des rapports ont récemment fait surface sur les nombreux ateliers de formation aux cascades et à l’action entrepris par Varun Dhawan et Sikandar Kher pour leurs rôles dans Citadel. Le dévouement et l’engagement dont font preuve les deux acteurs pour perfectionner leurs compétences soulignent l’immense niveau d’authenticité et d’excitation que les fans peuvent attendre de la série.

Pendant le tournage en cours en Serbie, Sikandar Kher et Varun Dhawan ont pris un moment pour poser devant la caméra, donnant aux téléspectateurs un aperçu alléchant du monde de Citadel.

L Citadel, une collaboration entre les frères Russo et Raj et DK, promet d’être un thriller d’espionnage captivant qui transcende les frontières. La série combine les prouesses narratives de ces créateurs acclamés avec les performances stellaires d’un casting exceptionnel, dont Sikandar Kher et Varun Dhawan ainsi que Samantha Prabhu.