Citadelle: le réalisateur Anthony Russo révèle pourquoi Priyanka Chopra était son choix évident et il a une connexion FORT Bollywood

Citadel le prochain grand projet international de l’actrice Priyanka Chopra. C’est une science-fiction websérie se déroulant dans un avenir proche et présenté comme l’un des spectacles les plus chers à ce jour, offrant des valeurs de production de pointe, des effets visuels de premier ordre et de très grands noms de la distribution aux côtés Priyanka Chopray compris Richard Madden de Jeu des trônes célébrité. Récemment, les deux PeeCee et 1-moitié du Frères Russo, Anthony Russoj’ai parlé Citadelle lors d’une table ronde sur “Best Big Bet” d’Inside TV dans le cadre du Fast Company Innovation Festival à New York, où les deux Antoine et Priyanka a été assez franc à propos de l’émission Web.

Voici pourquoi Priyanka Chopra était le choix évident pour Citadel

S’ouvrant sur le processus de casting et sur l’arrivée de Priyanka Chopra, Anthony Russo a révélé que lorsque son nom avait été suggéré par l’un des grands patrons de la maison de production de nouvelles d’Hollywood. Studios Amazon qui financent le spectacle, une ampoule s’est allumée pour les deux Russes car elle était un choix évident, puisque l’actrice représente l’essence même de ce que l’équipe de Citadel essaie de réaliser avec la série, ce qui en fait un phénomène véritablement mondial, recoupant les données démographiques ethniques et nationales. Il a ajouté que le fait qu’elle ait fait tant de travail incroyable à la fois dans Inde (pour Bollywood) et à l’international, lui donnant une double identité avec un pied dans les deux mondes, en ont fait un candidat idéal pour Citadel.

Anthony Russo frissonne après la conférence de presse de la Citadelle

À propos de Priyanka Chopra montre l’intrigue et le casting de Citadel

Comme mentionné précédemment, Citadel est un science-fiction série Web, se déroulant dans un avenir proche, qui sera diffusée sur Amazon Premier. Il met en vedette Priyanka Chopra et Richard Madden de la renommée de Game of Thrones aux côtés d’autres noms populaires. Priyanka et Madden sont tous deux des agents de premier plan de l’organisation d’espionnage mondiale éponyme qui entrent en conflit avec une nouvelle agence rivale, créée par l’élite mondiale pour protéger leurs intérêts acquis, conduisant à une lutte mondiale entre deux organisations puissantes sur l’avenir de la race humaine. .