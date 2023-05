Citadel India : Samantha Ruth Prabhu et Varun Dhawan partageront-ils des scènes lip-lock et intimes ? Voici ce que nous savons

Série vidéo Amazon Prime Citadelle mettant en vedette Priyanka Chopra et Richard Madden a réussi à attirer l’attention de tous. Il est devenu l’une des séries les plus tendances et a gardé tout le monde accroché. La série de thrillers d’espionnage va se décliner en plusieurs versions et dans la version indienne, on verra Samantha Ruth Prabhu et Varun Dhawan jouer les rôles principaux. Le spin-off indien est réalisé par les réalisateurs de The Family Man Raj & DK. Maintenant, des rapports ont émergé suggérant que Samantha et Varun auront quelques scènes torrides à Citadel India.

amantha Ruth Prabhu et Varun Dhawan auront des scènes intimes à Citadel ?

Un rapport dans une histoire de Dinamalar en tamoul, les acteurs auraient accepté de réaliser une scène torride dans Citadel India, tout comme celle réalisée par Priyanka Chopra et Richard Madden dans Citadel. Il y aura quelques scènes de baisers et quelques scènes intimes. Cependant, il n’y a aucune confirmation de la même chose. Ni les stars ni les créateurs de l’émission n’ont fait de commentaires sur ces informations.

Le chapitre indien de Citadel devrait être présenté fin 2023. Cependant, les créateurs n’ont pas encore partagé la date de sortie de l’émission. Il est prévu que Citadel Chapter India et Citadel US Chapter fusionnent et que les personnages se réunissent. Cependant, ce ne sont que des spéculations.

Varun Dhawan repéré dans la Citadelle de Priyanka Chopra

Récemment, les fans ont été tout excités en voyant l’aperçu de Varun Dhawan dans la Citadelle de Priyanka Chopra. Apparemment, Varun Dhawan jouera le rôle de Rahi Gambhir – père du personnage de Priyanka Chopra, Nadia.

Découvrez le tweet révélant le personnage de Varun Dhawan dans Citadel India

Varun Dhawan joue le rôle de Rahi Gambhir dans Citadel India. Il est le père de Nadia (personnage de Priyanka Chopra) dans la version US. C’est un espion devenu criminel (présumé) et il a exprimé l’ancien Rahi joué par Paul Bazely. pic.twitter.com/Pkcr9yRfDj Annesha (@ApnaaVarun) 19 mai 2023

Les fans sont maintenant ravis de connaître plus de détails sur Citadel India. Samantha Ruth Prabhu a été vue pour la dernière fois à Shaakuntalam tandis que Varun Dhawan a été vue pour la dernière fois à Bhediya. Pour plus de mises à jour du monde du showbiz, restez à l’écoute de BollywoodLife.