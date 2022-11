Cissy Marshall, l’épouse du juge Thurgood Marshall, décède à 94 ans

WASHINGTON (AP) – Cecilia “Cissy” Suyat Marshall, l’épouse du défunt juge de la Cour suprême Thurgood Marshall qui a travaillé aux côtés du champion des droits civiques à la NAACP, est décédée mardi à l’âge de 94 ans, a annoncé la Cour suprême.

Le mari de Marshall est devenu le premier juge noir de la Haute Cour en 1967 après une carrière d’avocat des droits civiques dans laquelle il a plaidé l’affaire historique Brown v. Board of Education qui a interdit la ségrégation dans les écoles publiques. Il a pris sa retraite de la Haute Cour en 1991 et est décédé en 1993 à l’âge de 84 ans.

Cecilia Suyat est née à Hawaï le 20 juillet 1928. Elle a ensuite déménagé à New York et a suivi des cours du soir à l’Université de Columbia pour devenir sténographe. Un bureau de l’emploi l’a envoyée en 1948 pour travailler à l’Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur.

“La greffière, elle a vu ma peau foncée, et elle m’a envoyée au bureau national de la NAACP”, a-t-elle déclaré dans une interview en 2016. “C’est la seule raison pour laquelle je peux penser qu’elle m’a envoyé à la NAACP pour mon premier emploi. Et à ce jour, je la remercie, car sans elle, je n’aurais rien su d’un problème de course.

Suyat, qui était d’origine philippine, a déclaré qu ‘”étant nés dans les îles hawaïennes, nous n’avons jamais eu ces problèmes raciaux, et donc travailler avec la NAACP m’a ouvert les yeux”.

C’est aussi à la NAACP qu’elle a rencontré son futur mari. Elle a travaillé sur une variété de cas et était là pour le cas des soi-disant Groveland Four, les quatre jeunes hommes noirs faussement accusés d’avoir violé une femme blanche en Floride. Elle a également aidé à prendre des notes et à taper des mémoires pendant que Marshall préparait les arguments dans l’ affaire Brown v. Board of education , qui a été débattue en 1952 et 1953.

Dans des interviews plus tard dans la vie, elle a rappelé la célébration après la décision de Brown.

« Je ne sais pas pour vous, imbéciles », se souvient-elle en disant Marshall à un moment donné pendant les festivités, « mais je retourne au travail. Notre travail vient de commencer. »

La première épouse de Marshall, Vivien Burey, est décédée d’un cancer en 1955. Lui et Suyat se sont mariés plus tard cette année-là. Elle a quitté la NAACP après leur mariage.

Mais le mariage a failli ne pas avoir lieu, a-t-elle dit, et pas à cause de leur différence d’âge de 20 ans. Elle a dit que beaucoup de gens la considéraient encore comme « une étrangère » et elle s’inquiétait de la réaction. “Quand Thurgood a proposé, j’ai dit:” Pas question “”, se souvient-elle en 2013. Elle a dit qu’il avait insisté:” Je t’épouse. Je n’épouse pas le pays et ils ne m’épousent pas.

Ils ont eu deux fils, Thurgood Jr. et John. Ce n’est que juste avant que Marshall ne rejoigne la Cour suprême que les juges ont statué dans Loving v. Virginia que les lois de 16 États interdisant le mariage interracial ne pouvaient pas être maintenues.

Dans une déclaration, le juge en chef John Roberts a qualifié Cissy Marshall de «membre dynamique et engagé de la famille de la Cour» qui assistait régulièrement aux événements judiciaires. “Vous vouliez vous asseoir à côté d’elle à n’importe quel événement”, a-t-il écrit. “Elle avait un sens de l’humour facile qui pouvait être – dans un cadre approprié, bien sûr – un peu impertinent.”

La juge Elena Kagan, qui était juriste chez Marshall, a qualifié Cissy Marshall de “femme merveilleuse” et a écrit : “Chaque greffier du juge Marshall a reçu une sorte de bonus : l’amitié et le soutien indéfectibles de sa femme Cissy.”

La Cour suprême a déclaré que les arrangements funéraires étaient en attente. Thurgood Marshall a été enterré au cimetière national d’Arlington à Washington dans une section du cimetière où un certain nombre d’autres anciens juges ont été enterrés.

Jessica Gresko, l’Associated Press